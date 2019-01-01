聚焦欧冠淘汰赛 索肖避免有关曼联将来的问题

相比他的职业抱负，与巴黎圣日耳曼在冠军联赛上的交手才是这位临时主帅目前操心的事。

索尔斯克亚在面临执教期间的关键战役之前，拒绝回答关于他在曼联的长期计划的问题。

自从接替穆里尼奥担任看守教练以来，索尔斯克亚带领曼联在11场不败的比赛中取得了10场胜利。

周二，巴黎圣日耳曼将在欧冠八分之一的比赛的首回合客场挑战老特拉福德的球队，而后者还将在足总杯第五轮客场挑战切尔西，并在月底前在英超战场的主场迎战卫冕冠军利物浦。

在这些比赛中取得的成功后，很多人认为索尔斯克亚将会成为曼联永久教练的不二之选，但是他在赛前的新闻发布会上说他并不这么直接的看待这件事。

“是的，这么说得话太简单了。”他说。

“你现在需要改变剧本。这个赛季还有几个月的时间去做我们需要做的事情。”

相比之下，索尔斯克亚在谈到他在弗格森爵士手下效力时期的比赛时表现得非常兴奋。

“球迷和球员们一直期待着这些夜晚，因为它们很特别。”他说，“我最后一次欧冠比赛是在2007年7:1击败罗马的时候。我上场了。那是一个典型的老特拉福德之夜。”

“我们在客场以2:1输掉了比赛，但是主教练非常高兴。他对我们的能力很有信心。我们只是想充满信心地去到这场比赛，提高我们的水平。”

卡瓦尼预计将和内马尔一样无法出现在这场比赛中，这在很大程度上增强了双方势均力敌的感觉。

尽管如此，索尔斯克亚相信托马斯·图赫尔的球员们拥有着一些惊喜，这对他手下如日中天的状态来说将会是一个严峻的考验。

“当然，任何一支缺少内马尔、卡瓦尼和穆尼耶等球员的球队都会感受到这种影响。”他补充说。

“但这给了其他球员一个机会。这让我们更难以预测我们的球员将和谁进行较量。”

“当你在赛季中看到他们的时候，你就知道会发生什么。这一次，我们正在猜测他们将会如何来应对比赛。”

“但对他们如何备战这场比赛，我们已经有了一个很好的猜想。”