聚焦奥运会女足 够力足球推出新播客节目

前美国女足门将霍普-索罗将是节目嘉宾之一，她会讨论并分析美国女足国奥在今夏奥运会中的表现。

作为最负盛名的女子足球锦标赛之一，奥运会女足比赛即将打响，够力足球将于本月推出一个全新的关于女子足球的播客及节目。

《我们所有人：美国女足秀》将以美国女足国家队和美国女足联赛为中心，并将讨论来自世界各地的话题。

该节目将于7月16日（星期五）正式推出，由够力足球的美国女足记者赛斯-维特尔尼以及我们驻欧洲的女足记者艾米-鲁兹凯主持，同时节目还将邀请一些固定的特别嘉宾，其中包括传奇门将霍普-索洛，索洛曾随美国女足夺得两枚奥运会金牌和一届世界杯冠军。

无论你在什么软件上听播客节目，你只要搜索“我们所有人：美国女足秀”就可以找到我们的节目，或在Spotify和Apple的播客软件中关注我们。

节目会在每一场美国女足奥运比赛结束后几小时内上线，讨论围绕美国女足的主要话题，以及日本奥运会上发生的一切。

不要忘记订阅或关注，这样你就能在每一集节目播出后立即得到通知，如果你喜欢这档节目，请记得评分并留下你的评价！

除了这档新的节目，够力足球还将在奥运会期间提供每日新闻更新，您可以通过您的亚马逊Alexa智能音箱访问，要找到这些Amazon Flash简报，您只需遵循以下非常简单的步骤：

1、打开手机上的Alexa App

2、选择左上角的菜单按钮

3、选择“设置”选项

4、向下滚动并选择Flash简报

5、按加号（+）添加新服务

6、搜索“US Women's Soccer Update from Goal”，找到之后点击打开

7、启动使用

8、对Alexa说：“Alexa，告诉我新闻”

你也可以在手机应用程序中管理你的Flash简报服务，它允许你选择你想先听到的供应商的新闻更新。

这些每日更新也将在您最喜欢的播客平台上提供，你所要做的就是搜索“你也可以在手机应用程序中管理你的Flash简报服务，它允许你选择你想先听到的供应商的新闻更新。

这些每日更新也将在您最喜欢的播客平台上提供。你所要做的就是搜索“US Women's Soccer Update from Goal”。

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