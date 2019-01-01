聚勒期待萨内加盟德甲：他知道拜仁有多伟大

这位后卫很乐意看到他的德国国家队队友在下个赛季加盟德甲。

如果德国冠军球队签下这位来自曼城的边锋，聚勒将会支持勒罗伊在拜仁慕尼黑茁壮成长。

德甲冠军使得德国国脚成为今夏转会的首要目标。

拜仁觉得更有规律的比赛时间会让他在德甲更享受比赛乐趣，因为曼城经常让他作为替补选手。

尽管他们对这名德国国脚很感兴趣，但是在上个月据够力足球透露，当安联球场第一次对这名德国国脚感兴趣的时候，蓝月亮还希望能与这名德国国脚完成续约。

据报道，曼城只准备考虑一笔价值1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的交易，因此这笔转会的成本可能也会让人望而却步。

如果拜仁能够完成这笔交易，曾经和萨内一起为德国国家队效力的聚勒相信前者会在巴伐利亚取得成功。

“勒罗伊是一名出色的球员，拜仁慕尼黑签下他后会变得很好。不仅因为他的技术，他也是一个伟大的人。”聚勒说。

“如果他能来，我会很高兴，但我不想介入。但我认为他知道拜仁慕尼黑有多么伟大。”

在经历了一个起起落落的首秀赛季后，聚勒也表示了对拜仁主教练科瓦奇的支持。

科瓦奇带领拜仁获得了联赛和杯赛的双冠王，但在从法兰克福加盟拜仁仅仅一年之后，人们就一直在猜测他的未来。

然而，确信克罗地亚人是这份工作的合适人选。

“我不会称自己为他的粉丝。他是我的教练，我是职业球员。我们度过了美好的时光，这个赛季开始得很好。然后出现了一些下滑。”

“冬歇期间，我们互相看着对方说：‘我们现在要做什么？我们必须改变这种状况！”

“我们向他敞开了心扉，然后我们走出了困境。尽管经历了艰难的时期，我们还是和他一起赢得了双冠王。这本身就说明了一些问题。”

“这个赛季，一直有很多关于我们可能得不到冠军的报道。所以不用说，我支持教练。”