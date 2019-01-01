联赛杯点球大战被淘汰 贝莱林感言：虽败犹荣

这名西班牙右后卫相信在安菲尔德的比赛中有很多积极的东西。

阿森纳后卫贝莱林说，他对枪手在安菲尔德令人激动的5-5平局中的表现感到“非常失望，但也非常自豪”，利物浦在点球大战中取得了胜利晋级。

伦敦人曾两度两球领先，但最终在补时阶段扳平比分，将比赛拖入点球大战。

当晚的队长贝莱林打进了第一个点球，但他的西班牙同胞塞巴洛斯的点球被扑，这是点球大战中唯一的一次扑救，这意味着红军进入了四分之一决赛。

然而，这位右后卫相信阿森纳可以为自己在安菲尔德打进5球而感到骄傲。

“作为一支球队，我非常沮丧，但也非常自豪，因为从一开始我们就为比赛而努力，我们为胜利而努力。”

“我们不害怕和任何人比赛，我们不害怕在任何地方比赛，就像我说的，有很多积极的东西可以利用。也有很多负面的东西，但这只是其中的一部分，我们期待着周末的到来。”

“我不得不说，能踢这样的比赛太棒了。双方都有很多错误，这些都是我们必须关注和分析的，你知道我们必须在哪些方面做得更好。”

“比赛的节奏，进球——这就是足球。这就是你踢足球的目的，为了这样的夜晚。不管比分是多少，今天我们都很沮丧，但我敢肯定会有对我们有利的夜晚。”

“事情是这样的，当你离胜利如此之近，最后却以失败告终，这让人心痛。但这是推动你在下一场比赛中做得更好的东西。”

“在安菲尔德打进5球并不容易。没有多少球队能说他们做到过。当然，我们丢了5个球，我们给了对方一个点球，张伯伦的进球也是非常无解的其中之一，你对这样的事情无能为力。”