联赛杯死了？但没人告诉奥里奇和利物浦新秀们

这支顽强的红军三次落后阿森纳，最终以5-5打平，之后凭借点球大战的胜利晋级联赛杯四分之一决赛。

联赛杯死了，是吗?

试着告诉这支利物浦队，这群年轻球员和阵容在某种程度上创造了最令人难忘的杯赛平局。

看看柯蒂斯·琼斯吧，这位土生土长的英雄，在安菲尔德球场的灯光下度过了一个令人窒息的夜晚，他用点球将克洛普的球队送进了四分之一决赛。

试着告诉凯莱赫，他扑出塞瓦略斯的射门足以让平局向有利于红军的方向倾斜。

阿森那将会想知道他们为什么会空手回到伦敦，他们已经领先了不止一个阶段。埃梅里的球队浪费了3比1、4比2和5比4的领先优势，在伤停补时阶段被奥里吉扳平比分，90分钟的比赛以5比5结束。他们在点球大战中以4比5输掉。

阿森纳前锋范佩西在推特上说："两支球队都想要进攻并享受乐趣。”他说对了，安菲尔德通常是一个紧张的地方，在这里取得英超和欧冠的胜利是很珍贵的。这次有所不同，这是……有趣。

这是两支变化很大的球队，这两支球队的防守几乎是赛后才想起的，但他们带来了娱乐。如果这个赛季有一场更疯狂的比赛，那将值得一看。

这支年轻的利物浦表现出了巨大的勇气。他们死了，落后了，一次，两次，三次，在防守上很幼稚，感觉面对枪手的时候很紧张，因为枪手可以从上到下拥有更多的顶级经验。这将是一个惩罚的夜晚，一个被称为“学习经验”的夜晚。

但是这家俱乐部发生了一些事情，让接受失败成为绝对不可能的事情。如果你穿红色，你永远不会放弃。如果一线队不这样做，那么为什么二线队和孩子们会这样做呢?

助教 Pep Lijnders在周二说：“我们的身份认证就是是强度。”他的队员完全收到了这一讯息。

他们的渴望可以从一个获得首秀的球员上得到体现。尼克·威廉姆斯在右后卫位置上的表现太棒了，在加时赛中，威尔斯曼的传中让奥里奇将比分扳成5比5。当然，奥里吉知道当他的球队需要他时他应该在哪里。

他也进了第四个球，尽管乔·威尔洛克的进球似乎很快就为阿森纳赢得了比赛。他们的球迷挤在安菲尔德的看台，几乎不敢相信他们所目睹的一切。埃梅里也有一些解释要做，他甚至不能为此责怪扎卡。

至于克洛普，他拒绝从一场马虎的防守表演中挑出骨头，这场比赛是利物浦自2007年1月以来首次在主场丢了5个球，而且又是一场联赛杯对阵阿森纳的比赛。

克洛普赛后说：“我一点也不在乎我们今晚失球多少，我不记得我上次在足球比赛中这么开心是什么时候了!”

然而，他很可能对他的一些一线队的贡献感到失望。

拉拉纳在他的新位置后腰有时会很忙，而凯塔在低调的55分钟后很早就离场了，也许这是另一次受伤。张伯伦攻入一记世界波，但除此之外没什么贡献。甚至他后来也承认，他的表现在很大程度上还没有达到最佳。

然而，奥里吉做出了贡献，他在下半场的欲望似乎鼓舞了他周围的人——包括观众。

埃利奥特是利物浦在安菲尔德出场记录最年轻的球员，他坚持到了比赛的最后一刻，并始终保持着威胁。威廉姆斯逐渐融入到比赛中，并很快融入其中，布鲁斯特也越来越活跃，琼斯则替补上场。

这位年轻的利物浦人在身体上看起来是最的。在首发11人之外，他以最好的方式表达了自己。他应该在最后一脚踢进点球，这是恰当的。当他上场的时候，他看起来就像一个一线队员。

总之，这是一个极具娱乐性的夜晚，所有在场的人都将毕生难忘。

利物浦晋级了。然而，只有阿森纳知道其中的一切。

你可以说，这是联赛杯的魔力……