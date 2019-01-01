联赛杯再遇曼城 索肖：曼城是英格兰最好的球队

据红魔的挪威教练说，曼彻斯特的蓝衣球队目前是英超最好的球队。

曼联的联赛杯半决赛抽签对手是曼城，索尔斯克亚称曼城是“英格兰最好的球队”。

本周三，曼联在老特拉福德球场以3-0战胜了英乙科尔切斯特联队，顺利晋级四强。

本月早些时候，索尔斯克亚的球队在联赛德比中以2-1击败曼城，两支球队将在明年1月的两回合比赛中再次相遇。

这名挪威人说瓜迪奥拉的球队是目前英格兰最好的球队。瓜迪奥拉的球队曾蝉联英超冠军，但目前与领头羊利物浦相差14分。

“(那将)是曼彻斯特里美妙的日子。他们是英格兰最好的球队，我们有信心进入半决赛。”

“当然，我们真的很尊重他们，就像我上次在德比之后说的，在我看来，他们是英格兰最好的球队。”

“他们可以在足球上胜过你，所以我们需要在比赛中保持清醒，并为他们做好准备。”

“但我们已经向他们证明，我们可以给他们带来麻烦。我认为这将是两场精彩的比赛。”

红魔艰难的度过了与科尔切斯特的上半场比赛，尽管他们有很大的控球优势，但是在上半场里他们陷入了僵局。

但是下半场开场不久，拉什福德利用科尔切斯特的右后卫给他的空间，从左路切入，并在第51分钟完成了进球。

5分钟后，莱恩·杰克逊的乌龙球扩大了曼联的领先优势，而安东尼·马夏尔在6码的禁区内完成了比赛的最后一击。

曼城也在与英甲球队牛津联队的比赛中表现不佳，直到斯特林的梅开二度帮助球队3:1大胜。

乔·坎塞洛让曼城在上半场取得了领先，但马特·泰勒在下半场重新开始后不久就强行扳平比分。

莱斯特城和阿斯顿维拉是联赛杯另一场半决赛的对手，蓝狐在90分钟结束时2-2战平埃弗顿，但随后通过点球胜出。