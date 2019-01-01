联赛惨败愧对球迷 圣徒一线队捐出周五工资

圣徒队希望弥补他们在周五令人震惊的表现。

南安普顿队在英超联赛中耻辱地以0-9输给莱斯特城队，赛后南安普顿队的球员和教练组同意将一天的工资捐给慈善机构。

周五在圣玛丽球场，佩雷斯和瓦尔迪都上演了帽子戏法，而奇尔韦尔、蒂勒曼斯和詹姆斯·麦迪森也在这场创纪录的胜利中命中目标。

这场失利是南安普顿有史以来各项赛事中最糟糕的一场，也是英格兰顶级联赛131年历史上客队取得的最大胜利。

上周联赛过后，南安普顿在英超联赛中垫底，但他们的一线队成员已经采取措施来弥补与支持者的关系。

南海岸俱乐部周日在其官方网站上宣布，所有一线队成员将把周五的工资捐献给了圣徒基金会(Saints Foundation)，该基金会致力于通过体育运动改变社区内成年人和儿童的生活。

南安普顿周二将前往曼城参加联赛杯，并于周六再次前往伊蒂哈德球场参加下一轮英超联赛。

迫于压力，圣徒队主教练拉尔夫·哈森许特尔宣布他的球队现在必须在两场关键的比赛前做出反应。

哈森许特尔说:“在这之后，我们不会再谈论它，也不会再有任何消息，那一切都结束了。”

“我们唯一的目标是为对阵曼城。这是我们必须投入全部精力的地方，这是我们欠球迷的。”

俱乐部的队长埃米尔·霍伊布约格在球队惨败后发表了类似的讲话。

“每周都来支持我们的人，给了我们爱……这些就是你需要位置拼搏的人。”他说。

“他们完全有权利生气，有权利失望，有权利尴尬。我们需要证明他们应该得到更好的待遇。”

“现在唯一重要的是我们今后要做什么，我们绝不能让这样的事情再次发生。我只能道歉。这是非常尴尬的，这对整个球队来说是非常困难的，我们应该受到责备。你要怪我们，我们也需要接受。”