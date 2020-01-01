联赛大胜却丢掉帅位 六冠图赫尔难逃巴黎圣日尔曼解雇

德国教头已经为法甲冠军在最新的法甲卫冕中磕磕绊绊的开局付出了代价。

托马斯·图赫尔在巴黎圣日耳曼大胜斯特拉斯堡几小时后已经被解雇，够力足球已证实了这一点。

这位47岁的德国教头在王子公园两年半的执教生涯已经结束，法甲卫冕冠军在2020-21赛季开局不佳的情况下，做出了更换主教练的决定。

巴黎圣日耳曼在周中的联赛中4-0大胜斯特拉斯堡，取得了本赛季的第11场法甲胜利，但仍然在积分榜上落后里昂和里尔1分。

其他球队

现在图赫尔已经为球队投入与排名的不一致付出了代价，体育总监莱昂纳多和俱乐部主席纳赛尔在周三晚上通知了德国人他已经被解雇。

图赫尔为巴黎圣日耳曼留下了一份永恒的遗产，他为巴黎圣日耳曼赢得了6个国内冠军奖杯，并带领球队首次闯入了欧冠决赛。

这家巴黎的球队上个赛季获得了法甲、法国杯和法国联赛杯的冠军，之后他们又史无前例地进入了欧冠决赛，但遗憾的是，最终0 - 1输给了拜仁慕尼黑。

在斯特拉斯堡的比赛后，法国媒体发表了一篇采访文章，其中援引图赫尔的话说，在法国的第一个赛季，他感觉自己“更像一位体育政治家或体育部长，而不是教练”，他不得不为自己进行辩护。

“我并没有说执教巴黎圣日尔曼更多的是关于政治而不是体育，也没有说我失去了训练的乐趣。这不是真的，”他告诉Canal Plus。“他们可能翻译错了。”

“请看看视频采访。我只是说巴黎圣日耳曼是独一无二的，这对我来说是一个巨大的挑战。一直都是这样。我喜欢这个挑战，一切都没有改变。”

巴黎圣日耳曼将在1月6日对圣艾蒂安的比赛之前任命一位新的主教练。

球队将在冬季休赛期得到充分的休息，在比赛准备开始之前，前托特纳姆主帅毛里西奥·波切蒂诺据说是最有希望接替图赫尔在下半赛季进行执教的主教练。

尽管他们在国内的表现不稳定，但巴黎圣日耳曼在新的一年仍然有多个冠军奖杯可以争夺，其中就包括欧洲冠军联赛，2月份他们将有一场与巴塞罗那的16强比赛。