联赛前六轮都进球 阿圭罗创造英超新纪录
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塞尔吉奥·阿圭罗打破了由他自己和韦恩·鲁尼共同保持的记录，成为首个在英超赛季前六场比赛中都进球的人。
阿根廷人在对阵沃特福德的比赛中状态很好，他在第7分钟的利用点球破门，帮助球队将比分改写为2-0。
阿圭罗是曼城球队历史上进球最多的球员。这也是他本赛季第二次主罚点球，此前曼城在本赛季首战5-0击败西汉姆的比赛中，这位31岁的球员的点球破门为球队锦上添花。
从那以后，他在对阵托特纳姆热刺、伯恩茅斯、布莱顿和诺维奇的比赛中都有进球，其中在对阵伯恩茅斯和布莱顿的比赛中分别梅开二度。
然而，在对阵热刺和诺维奇的两场比赛中，他都没能为卫冕冠军挽回失去的分数。
阿圭罗在对阵沃特福德的比赛中取得了进球，这意味着他打破了前曼联前锋鲁尼和前阿森纳边锋雷耶斯的纪录。
两人都曾在英超联赛的前五场比赛中进球，前英格兰队长鲁尼在2011年对阵西布朗、托特纳姆热刺、阿森纳、博尔顿和切尔西的比赛中攻入一球，但他的腿筋受伤导致他无法参加与斯托克城的比赛。前皇家马德里球星雷耶斯曾是枪手不败赛季的一员，在2004年对阵埃弗顿、米德尔斯堡、布莱克本、诺维奇和富勒姆的比赛中，他连续5场进球，对阵博尔顿的2-2平局终结了他的纪录。