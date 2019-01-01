联赛前六轮都进球 阿圭罗创造英超新纪录

阿根廷人对沃特福德的点球意味着他为自己在曼城的职业生涯增添了另一份个人荣誉。

塞尔吉奥·阿圭罗打破了由他自己和韦恩·鲁尼共同保持的记录，成为首个在英超赛季前六场比赛中都进球的人。

阿根廷人在对阵沃特福德的比赛中状态很好，他在第7分钟的利用点球破门，帮助球队将比分改写为2-0。

阿圭罗是曼城球队历史上进球最多的球员。这也是他本赛季第二次主罚点球，此前曼城在本赛季首战5-0击败西汉姆的比赛中，这位31岁的球员的点球破门为球队锦上添花。

从那以后，他在对阵托特纳姆热刺、伯恩茅斯、布莱顿和诺维奇的比赛中都有进球，其中在对阵伯恩茅斯和布莱顿的比赛中分别梅开二度。

然而，在对阵热刺和诺维奇的两场比赛中，他都没能为卫冕冠军挽回失去的分数。

阿圭罗在对阵沃特福德的比赛中取得了进球，这意味着他打破了前曼联前锋鲁尼和前阿森纳边锋雷耶斯的纪录。

两人都曾在英超联赛的前五场比赛中进球，前英格兰队长鲁尼在2011年对阵西布朗、托特纳姆热刺、阿森纳、博尔顿和切尔西的比赛中攻入一球，但他的腿筋受伤导致他无法参加与斯托克城的比赛。前皇家马德里球星雷耶斯曾是枪手不败赛季的一员，在2004年对阵埃弗顿、米德尔斯堡、布莱克本、诺维奇和富勒姆的比赛中，他连续5场进球，对阵博尔顿的2-2平局终结了他的纪录。