联赛五连胜 兰帕德呼吁切尔西保持表现稳定

蓝军主帅呼吁他的球员们在周末2:1战胜沃特福德的比赛后表现出更多的稳定性。

弗兰克-兰帕德相信他年轻的切尔西球队的下一步是在90分钟的比赛中保持稳定的表现水平。

周六，切尔西在维卡拉奇路以2-1险胜垫底的沃特福德，取得了他们在英超联赛中的五连胜。

蓝军在塔米·亚伯拉罕和克里斯蒂安·普利西奇的帮助下取得了两球的领先，但10分钟后杰拉德·德洛弗在点球点上扳回一球。

如果不是在最后一秒本·福斯特的头球被凯帕扑出，主队很有可能可以收获一分，兰帕德承认这是一个值得关注的问题。

“有时候，我们确实在创造一些我想要的状态。”他告诉切尔西官方网站。

“我们在一些比赛中的无球跑动让我很高兴，比如客场对阵阿贾克斯和利物浦。”

“他们在训练中已经达到了他们足够的水平。在比赛期间，我对我们的联系和传球的方式很满意。如果我有什么不满的话，那就是我们一次没有持续足够长的时间。”

切尔西在上周4-2战胜伯恩利的比赛中也在最后阶段丢了两次球，兰帕德补充道：“也许这就是足球。利物浦将在客场(去阿斯顿维拉)也是落后了很长一段时间，曼城也是。”

“所以也许我有点苛刻。你必须尊重对手。这这并不总是像看起来的那么容易，足球永远是一个需要时刻进步的工作。”

“我们有被租借出去的年轻球员，他们来到这里和老球员一起训练，所以事情总是需要时间来完成。”

在若日尼奥被判犯规，并经过VAR长时间的回放后，裁判安东尼·泰勒判罚了点球，这让切尔西的球员们感到愤愤不平。

队长塞萨尔·阿兹皮里奎塔不确定这项技术是否被正确使用，他希望裁判更多地使用场边的屏幕。

“我们有很多关于VAR的会议，”他说。“球场上有一个供裁判查看的屏幕，让他们去看为什么不吹哨罚点球。”

“我们没有以正确的方式使用这个系统，这有助于裁判做出正确的决定。他们是人，和球员一样。”

“我们会犯错，但为什么不以正确的方式使用整个系统呢？这是我在这个例子和其他例子中所阐述的重点。它可以帮助裁判”。

接下来切尔西将于周二在斯坦福桥迎战阿贾克斯，再四天后他们将在主场迎战水晶宫。