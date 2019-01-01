联赛争四杯赛四强 阿森纳这个赛季挺不错的
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埃梅里在阿森纳的表现超出了人们的预期，雷·帕洛尔说认为阿森纳即将结束一个“非凡的赛季”。
2018年夏天，随着温格22年的执教生涯接近尾声，一名西班牙战术家在北伦敦球队里接过了指挥棒。
他在塞维利亚和巴黎圣日耳曼的表现证明了他的实力，但是在新环境下，以及未能在欧洲冠军联赛上征战的球队来说，他需要一段时间的适应。
然而，埃梅里在他的处子赛季中就带队在联赛中竞争前四的位置，并成功欧联杯半决赛，帕洛尔对他在克服一些巨大障碍方面取得的进展印象深刻。
这位前枪手中场球员告诉天空体育：“我没想到阿森纳会在这个赛季的这个阶段还处于前四的位置。”
“随着新教练的到来，球队发生了很多变化，但如果他们以第四名的成绩结束这个赛季，那将是一个不平凡的赛季。”
“就算他们最后只拿到了第五或第六名，然后他们还是可以在这样的成绩的基础上在下个赛季继续前进，但现在他们处在了非常好的位置。”
帕洛尔补充道：“与瓦伦西亚的比赛不会是一场轻松的半决赛，但埃梅里在杯赛中的表现一直很不错，能像一支非常强大的球队那样去比赛。他们真的有机会。”
“埃梅里也知道，就像曼联几年前所做的那样，赢得欧罗巴联赛是通往冠军联赛的又一条道路，这对俱乐部来说非常重要，因为过去两三个赛季他都没有进入过冠军联赛。”
“在财务层面上，他们也错过了很多，也错过了一些好的球员，因为他们想参加冠军联赛。”
已经预定了欧联四强席位的阿森纳将在周日主场迎战水晶宫的；伦敦德比战中复出。
在5月2日主场迎战瓦伦西亚之前，他们将分别前往英格兰中部挑战狼队和莱斯特队。