联赛争四杯赛四强 阿森纳这个赛季挺不错的

这位前枪手中场球员承认，他没有想到西班牙教练能带队出现在联赛前四和欧罗巴联赛冠军的争夺中。

埃梅里在阿森纳的表现超出了人们的预期，雷·帕洛尔说认为阿森纳即将结束一个“非凡的赛季”。

2018年夏天，随着温格22年的执教生涯接近尾声，一名西班牙战术家在北伦敦球队里接过了指挥棒。

他在塞维利亚和巴黎圣日耳曼的表现证明了他的实力，但是在新环境下，以及未能在欧洲冠军联赛上征战的球队来说，他需要一段时间的适应。

然而，埃梅里在他的处子赛季中就带队在联赛中竞争前四的位置，并成功欧联杯半决赛，帕洛尔对他在克服一些巨大障碍方面取得的进展印象深刻。

这位前枪手中场球员告诉天空体育：“我没想到阿森纳会在这个赛季的这个阶段还处于前四的位置。”

“随着新教练的到来，球队发生了很多变化，但如果他们以第四名的成绩结束这个赛季，那将是一个不平凡的赛季。”

“就算他们最后只拿到了第五或第六名，然后他们还是可以在这样的成绩的基础上在下个赛季继续前进，但现在他们处在了非常好的位置。”

帕洛尔补充道：“与瓦伦西亚的比赛不会是一场轻松的半决赛，但埃梅里在杯赛中的表现一直很不错，能像一支非常强大的球队那样去比赛。他们真的有机会。”

“埃梅里也知道，就像曼联几年前所做的那样，赢得欧罗巴联赛是通往冠军联赛的又一条道路，这对俱乐部来说非常重要，因为过去两三个赛季他都没有进入过冠军联赛。”

“在财务层面上，他们也错过了很多，也错过了一些好的球员，因为他们想参加冠军联赛。”

已经预定了欧联四强席位的阿森纳将在周日主场迎战水晶宫的；伦敦德比战中复出。

在5月2日主场迎战瓦伦西亚之前，他们将分别前往英格兰中部挑战狼队和莱斯特队。