职业生涯远逊期望值 伊尔卡迪的未来究竟在哪里？

阿根廷人在巴黎圣日耳曼和国际米兰都失宠了，随着转会窗口的临近，他的未来也变得扑朔迷离。

在欧洲两大顶级联赛中，凭借过人的天赋和出色的进球能力，毛罗·伊卡迪将会是下一个转会窗口的香饽饽之一。不过，阿根廷人却不得不面对这样一个现实，那就是他正处于一个不受欢迎的位置：国米和巴黎圣日耳曼正在进行一场反向拉锯战，两支球队都不希望得到他。

经历了噩梦般的2018-19赛季，伊卡尔迪先是被剥夺了国米队长袖标，而后又被劳塔罗·马丁内斯抢走了首发前锋的位置。因此在去年夏天，当法国豪门突然袭击时，伊卡尔迪一定以为自己的运气变了。

这位阿根廷国脚在巴黎迎来了一个绝佳的开局，得益于卡瓦尼的伤病，伊卡尔迪在自己参加的前6场比赛中打入7球，向忠诚的王子公园球迷宣告自己是最受欢迎的球员之一。

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尽管在法甲被迫进入停摆状态的前几周，巴黎圣日耳曼的比赛并不多，但伊卡尔迪的数据还是相当可观的。阿根廷人本赛季在14场法甲首发中打进了12球，超过了卡瓦尼，与巴西头牌内马尔相同。

就在这样一个应该考虑巩固自己与姆巴佩、内马尔组成的MIN组合的时候，伊卡尔迪却在离开与留下之间不断徘徊。

上赛季，伊卡尔迪与国际米兰上下发生了激烈的冲突，蓝黑军团也将他驱逐出了梅阿查，与此同时，他的行为也让阿根廷国家队选择放弃，彻底扶正劳塔罗·马丁内斯的首发位置。

近日，这位阿根廷前锋在球场上的行为再次引发了诸多争议，在新冠疫情爆发后，他与妻子旺达·娜拉决定“逃离”巴黎，重返意大利，与五个孩子一起住进了在于科莫湖边上的别墅。那是欧洲疫情最严重的地区之一，位于意大利北部，这样的决定让巴黎圣日耳曼高层感到困惑，旺达的前夫马克西·洛佩斯也在社交媒体上开了炮。

实际上，自加盟伊始，身为伊卡尔迪妻子加经纪人的旺达·娜拉就一直在表示希望自己的丈夫能够回到意大利。

“对我来说，巴黎圣日耳曼是最糟糕的选择，”这位球员经纪人在伊卡尔迪合同上的墨水还没干的时候就承认了这一点。“我们以意大利和巴黎作为基地，与两间房子和两所学校，真的是一团糟。”

根据够力足球近期的报道，巴黎圣日耳曼管理层已经接到了旺达的电话，这位阿根廷女模明确告知了他们，伊卡尔迪希望尽快回到意大利。伊卡尔迪合同中的7000万欧元解约金条款还未生效，法甲霸主甚至在考虑缩短他的租借期限，他们不愿意让一位经纪人和一位球员在俱乐部中搅风搅雨，肆意妄为。

除了妻子等因素，伊卡尔迪回归意大利还与他和俱乐部主帅图赫尔的关系破裂有关。这名前锋在巴黎圣日耳曼与多特蒙德的两场欧冠比赛中都被提前替换下场，甚至与教练爆发了激烈的争吵。

尽管这件事最终得到了缓和，伊卡尔迪也在一定程度上认同了教练的决定，但他依旧认为，凭借自己的能力，理应在球队中占据着更重要的地位。

这也意味着，如果图赫尔继续留任，伊卡尔迪不太可能成为他计划中的一部分。不过，由于目前整个世界都因新型冠状病毒疫情而陷入了巨大的不确定性中，没有什么是一成不变的。

伊卡尔迪的下一步行动很大程度上将取决于图赫尔和卡瓦尼的未来，因为巴黎圣日耳曼目前仍在与旺达和国米进行谈判，尽管双方存在冲突，但他们都可以利用各自的选择权。如果这名德国教头和乌拉圭前锋都离开了王子公园球场，他可能会继续就在这里，因为转会窗口即将到来，但在疫情的影响下，各大俱乐部都损失惨重，除了巴黎圣日耳曼，可能不会有俱乐部愿意满足国米7000万欧元的要价。

与此同时，国际米兰也没有表现出任何想要这位前队长回到球队的迹象，在伊卡尔迪离开过，卢卡库与劳塔罗·马丁内斯的组合已经建立起来，主帅孔蒂并不希望看到这样一颗定时炸弹回到俱乐部。他在执教国米的第一天就将伊卡尔迪踢出了训练，并告诉记者：“伊卡尔迪并不是我们计划的一部分，这一点俱乐部已经说得很明白了。”

与此同时，伊卡尔迪还受到了国米球迷们的抵制，由于他伤害俱乐部的行为，这些蓝黑军团的死忠将抵制其任何修复关系的动作。

因此，伊卡尔迪的下一站还远未明朗。转会尤文图斯在去年夏天就曾有过讨论，但是，目前这支球队已经有了C罗、伊瓜因和迪巴拉，很难想象阿根廷前锋能够获得自己想要的那种核心地位。

国际米兰的同城死敌AC米兰也与伊卡尔迪有所传闻，如果像人们所担心的那样，在2019- 2020赛季结束后，伊布将选择挂靴，伊卡尔迪的进球能力肯定会给他们带来很大的帮助。

除了这两家意大利豪门，皇马也是伊卡尔迪的潜在下家之一，本泽马和约维奇都没能拿出最好的表现，白衣军团急需一位新前锋来增强自己的进球能力。不过，目前的疑问是伊卡尔迪的踢法并不太符合齐达内对中锋的要求，而弗洛伦蒂诺也并不愿意与旺达这样不专业的经纪人进行谈判。

27岁的伊卡迪现在站在了十字路口，既不想留在巴黎圣日耳曼，也很难如愿加入其他豪门并获得核心球员的地位，而老东家国际米兰也不愿意再次接受他这样的“搅屎棍”。截至目前，他总共只为阿根廷国家队出场过8次，这对他明显的天赋与能力来说显然不对称。无论他的下一步行动是什么，他都必须开始在场外展示自己的成熟，以避免丢掉本应处于巅峰的职业生涯。