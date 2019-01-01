职业生涯进球已过百 热苏斯欧冠超越内马尔纪录

这位曼城前锋在萨格勒布迪纳摩上演了帽子戏法，超越了巴黎圣日尔曼球星创造的纪录。

加布里埃尔·热苏斯打破了巴黎圣日耳曼球星内马尔保持的纪录，他在与萨格勒布迪纳摩的比赛中上演帽子戏法，攻入职业生涯第100球。

周三，曼城在克罗地亚的比赛中落后，这要主队的丹尼·奥尔莫在第10分钟进球，但是瓜迪奥拉的球队强势反弹，半场结束前热苏斯的进球将比分扳平。

在第50分钟和第54分钟，热苏斯完成帽子戏法，随后菲尔·福登攻入一球，帮助客队4-1大胜。

曼城在6场比赛中以4胜2平完成了欧冠小组赛，在对萨格勒布迪纳摩的比赛之前已经获得了C组的第一名。

对热苏斯来说，他今晚的第二个进球是他职业生涯的第100个进球，而他的第三个进球意味着他已经进了101个球。

热苏斯为帕尔梅拉斯打进28球，为巴西打进18球，为曼城打进55球。

但是达到100个进球并不是热苏斯周三在萨格勒布取得的唯一的里程碑，这位曼城射手也成为了在欧冠中最快达到10个进球的巴西人。

内马尔在23岁75天的时候完成了这一壮举，但是热苏斯在22岁252天的时候打进了他在欧洲冠军联赛的第10个进球。

赛后瓜迪奥拉对他的前锋赞不绝口。

“我们对加比感到非常高兴。”西班牙人说：“希望这能帮助他改善心情。他是积极的，他是一个斗士，他可以帮助我们防守，他可以做任何事情，但是一个前锋需要进球，这对他、对球队、对一切都很重要。”

本赛季，热苏斯已经在曼城的所有比赛中打进了10球，共出场21次。

这名巴西国脚已经为曼城连续首发了五场比赛，阿圭罗在11月23日对阵切尔西的比赛中大腿受伤。