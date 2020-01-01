职业生涯新阶段 尤文名将伊瓜因正式加盟迈阿密国际

这位前尤文图斯射手已与球队完成解约，正式加盟了贝克汉姆在美国职业足球大联盟创建的迈阿密国际。

国际迈阿密确认了阿根廷前锋伊瓜因的自由转会，这是他们近期的第三笔签约，这位足坛名将将继续身披9号球衣。

这名前锋从尤文图斯转会而来，他与意大利冠军的合同在周四正式提前终止。伊瓜因是近几周来第二位从都灵转会到迈阿密国际的球星，此前他们的中场球员马图伊迪已经从都灵安联球场加盟了大卫·贝克汉姆的俱乐部。

“首先，我要感谢国际迈阿密为签下我所做的努力。我认为这将是我生命中一个美丽的经历。这就是我一直在寻找的——一种新的体验，一个新的联盟和一个美丽的城市，我真的很高兴来到这里，”伊瓜因说道。

其他球队

“我的目标是将我在欧洲获得的所有经验教给其他队友，帮助球队成长。我感觉很好，我感觉自己是一个完整的球员。我有动力去尝试一个新的联赛。”

“就我个人而言，我的目标是证明为球队做出贡献，并继续在这里踢出伟大的足球。我希望我能做到这一点，因为我拥有取得成功的所有必要条件。迈阿密国际是一支正在建设中的球队，但已经有了一个很好的基础来实现重要的目标。”

伊瓜因的签约给了迈阿密国际急需的9号球员，这名阿根廷人将与皮萨罗以及佩莱格里尼组成锋线搭档。

迈阿密国际一直在努力增强自己的进球能力，不过截至目前他们的进球数量依旧排名东部倒数第一名他们在11场比赛中只打入了9个进球。

与此同时，伊瓜因在自己此前的640场俱乐部比赛中打入了306个进球。

在欧洲联赛效力期间,伊瓜因赢得了跟随皇马赢得了三个西甲冠军，并与尤文图斯一起拿到了三次意甲冠军，不过他在那不勒斯度过了自己的最佳赛季，于2015-16赛季打入了36粒联赛进球，追平了联赛单赛季进球记录。

这样的表现让尤文图斯决定花费9000万欧元将其签下，在都灵城，他总共为斑马军团在各项赛事中出场149次，并曾先后租借效力了AC米兰和切尔西，总共斩获了66粒进球和16次助攻。

“我们很高兴能和伊瓜因达成加盟协议，这让球队拥有了一位经验丰富和成功的射手，他曾在世界上最好的球队和联赛中都有着出色的出色。”迈阿密国际首席运营官兼体育总监保罗·麦克多诺说。

“我们的老板一直在说，我们的目标不仅是把精英球员带到迈阿密国际，还要让优秀的球员被铭记在北美足球历史上，我们相信我们能够在伊瓜因身上做饭这一点。”

根据当地政府和美国足球大联盟的健康和安全协议，在完成强制隔离期后，伊瓜因将被允许代表球队出场，迈阿密国际的下一场比赛将于周日对阵亚特兰大联。