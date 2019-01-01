耿耿于怀 上赛季错失英超冠军仍令罗伯逊痛心

这位苏格兰左后卫渴望利用上个赛季的痛苦来确保红军不会在这个赛季重蹈覆辙。

利物浦后卫安迪·罗伯逊承认上赛季错失英超冠军“仍然令人痛心”。

红军以一分之差无缘冠军，而曼城获得两连冠。

利物浦上赛季浪费了7分的领先优势，罗伯逊承认国内联赛的失误仍然留在他的脑海中，即使俱乐部的欧冠胜利确实提供了一些安慰。

罗伯森告诉《利物浦回声报》：“在以前，97分能够赢得95%的英超联赛。不幸的是，这一年我们得到的还不够多。”

“对我们来说，在经历了如此美妙的一个赛季之后，这仍然是一种伤痛。欧洲冠军联赛的胜利让这一切变得轻松，我们可以回顾过去，说这是一个成功的赛季。没有欧洲冠军联赛，我们就不能这么说。那将是一个漫长的夏天。

“我们知道每一场比赛有多重要，因为上赛季的每一分、每一场胜利、最后一分钟的制胜球和零失球都很重要。我们没有达到目标，但一直在推动曼城前进。”

红军将在节礼日迎战可能决定本赛季命运的莱斯特城，罗伯逊深知他们必须保持稳定。

自从被曼联逼平后，克洛普的球队已经连续赢了8场联赛，他们的左后卫迫切希望这种良好的势头能够持续下去。

“这个赛季，我们刚刚取得了一个不错的领先，但是我们知道如果我们失分，那么我们后面的两支球队就会准备好发起猛攻。”罗伯逊说：“我们只需要与他们保持一定的距离，如果我们继续这样做，我们就能保持差距。这是我们的目标。”

“我们知道这将是一场艰苦的比赛，现实地说，比赛将会变得更加艰难，如果我们丢分，后面就需要反弹。到目前为止，我们已经做到了这一点。”

在对阵莱斯特城之后，利物浦将在12月29日主场迎战狼队，然后在2020年初主场迎战谢菲尔德联。