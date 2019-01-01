耿耿于怀 上赛季错失英超冠军仍令罗伯逊痛心
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利物浦后卫安迪·罗伯逊承认上赛季错失英超冠军“仍然令人痛心”。
红军以一分之差无缘冠军，而曼城获得两连冠。
利物浦上赛季浪费了7分的领先优势，罗伯逊承认国内联赛的失误仍然留在他的脑海中，即使俱乐部的欧冠胜利确实提供了一些安慰。
罗伯森告诉《利物浦回声报》：“在以前，97分能够赢得95%的英超联赛。不幸的是，这一年我们得到的还不够多。”
“对我们来说，在经历了如此美妙的一个赛季之后，这仍然是一种伤痛。欧洲冠军联赛的胜利让这一切变得轻松，我们可以回顾过去，说这是一个成功的赛季。没有欧洲冠军联赛，我们就不能这么说。那将是一个漫长的夏天。
“我们知道每一场比赛有多重要，因为上赛季的每一分、每一场胜利、最后一分钟的制胜球和零失球都很重要。我们没有达到目标，但一直在推动曼城前进。”
红军将在节礼日迎战可能决定本赛季命运的莱斯特城，罗伯逊深知他们必须保持稳定。
自从被曼联逼平后，克洛普的球队已经连续赢了8场联赛，他们的左后卫迫切希望这种良好的势头能够持续下去。
“这个赛季，我们刚刚取得了一个不错的领先，但是我们知道如果我们失分，那么我们后面的两支球队就会准备好发起猛攻。”罗伯逊说：“我们只需要与他们保持一定的距离，如果我们继续这样做，我们就能保持差距。这是我们的目标。”
“我们知道这将是一场艰苦的比赛，现实地说，比赛将会变得更加艰难，如果我们丢分，后面就需要反弹。到目前为止，我们已经做到了这一点。”
在对阵莱斯特城之后，利物浦将在12月29日主场迎战狼队，然后在2020年初主场迎战谢菲尔德联。