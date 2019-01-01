耻辱失利主动背锅 马蒂奇：我是发挥最差的

曼联在英超第35轮联赛中客场0-4不敌埃弗顿，遭遇耻辱失利。中场球员马蒂奇作为队内最有经验的球员之一承担了责任，他表示这样的发挥不可接受。

北京时间4月22日，曼联在英超第35轮中做客古迪逊公园球场挑战埃弗顿。曼联本希望走出欧冠出局的阴影，利用本场比赛绝地反弹，然而他们却被太妃糖狂灌四球，遭遇耻辱失利。

中场球员马蒂奇认为队内缺乏领袖，而他作为球队最有经验的球员之一也没能在比赛中承担起这份责任。

“我认为最大的问题在于我们在比赛中没有领袖，我在这方面做得也不够，因为我是队里最有比赛经验的球员之一，”马蒂奇在赛后告诉记者。

“如果我们无法在中场对抗中击败对手，球队的比赛就无法正常运转。如果有人需要为这场比赛接受批评的话，那应该是我。”

此役过后，曼联在过去各项赛事8场比赛中输掉了6场，他们目前位居积分榜第六位，下个赛季很可能无法进入欧冠，只能踢欧联杯赛事。

索尔斯克亚在中场派出了博格巴、马蒂奇和弗雷德，三人表现都远低于平常水准。

马蒂奇同时表示球队发挥失常有更深层次的原因，他补充说：“工作人员们会对这场比赛的方方面面做出分析。精神状态非常重要，我们的更衣室里必须要有冲击欧冠席位的精神意志。”

“当球队赢下比赛时，人们很容易说你具备正确的态度，但是如果输掉了比赛，教练团队必须要分析到底是哪里出了问题，找到正确的解决办法，我们才能重新回归。”