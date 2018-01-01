耶诞佳节被敲丧钟？丹麦国脚涉嫌打斗险命丧枪下

前丹麦国脚尼基-尼尔森职业生涯曾遍及欧洲七个国家，但目前赋闲在家的他圣诞节期间在家卷入一起打斗当中，期间更遭受到枪击。

圣诞佳节本是西方人一家团聚的重要日子，但这一天却在丹麦首都哥本哈根发生了一起冲突，一名现役前丹麦国脚差点在该起冲突中丧命。

涉案的这名球员是现年30岁的尼基-比莱-尼尔森，据当地媒体报道称，他在自己位于哥本哈根的住处内与三人发生争斗，在冲突过程中，尼尔森被对方开枪击中前臂负伤后逃离现场，所幸保住了性命。

事后，一名23岁女性以及一名30岁男性遭到逮捕，另一名涉案人员目前不知所踪。

尽管两名被捕嫌犯都声称自己无辜，但他们都要面临警方的检控，一旦罪成，最高要面临6年监禁。

不过尼尔森也并非善男信女，他在今年6月才因为袭击一名女性而被判入狱一个月，尽管他辩称那位被袭击的女性试图要勒死他的妻子。

在四年前效力挪超班霸罗森博格期间，他也就曾因袭击一名警察而遭到逮捕。

虽然曾3次代表丹麦国家队出战并且收获一个进球，但尼尔森的职业生涯堪称漂泊坎坷。自2005年开启职业生涯以来，他先后辗转丹麦、意大利、西班牙、挪威、法国、波兰以及希腊等七个国家的14家俱乐部，其中较为有名的是比利亚雷亚尔、巴列卡诺、罗森博格以及中日德兰。

今年十月底，他遭到丹麦俱乐部灵比BK的解雇。