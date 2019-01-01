耶罗看好齐达内重建计划 两新援将为皇马注入活力

在今夏的几笔重磅引援之后，这位皇马传奇有理由相信伯纳乌的未来一片光芒。

在经历了一个糟糕的2018-19赛季之后，皇马在夏天先后引入了包括阿扎尔和约维奇在内的数位新援。同时，他们与博格巴和内马尔也仍有绯闻传出。

尽管这些引援的效果如今还不得而知，但前皇马铁血队长耶罗对未来持积极观点。

他告诉《马卡报》：“热血沸腾的感觉将再次回到这里。”

“他们完成了很棒的引援，这在一个糟糕的赛季后也完全合乎逻辑。他们很快也很好地做出了反应。”

同时，耶罗也赞同将曾经带领皇马三夺欧冠冠军的齐达内再次请回球队的做法。他继续说道：“这对皇马来说是最好不过的消息了。”

“在低谷时期有了他，一切都会回归正规。”

“他将成为团队的标杆，他的回归是皇马能够发生的最好的事了。”

在索拉里下课之后，昔日的齐达内助教耶罗也一度与白衣军团的帅位联系在一起。而自俄罗斯世界杯之后，耶罗作为西班牙队的赛事救火主帅一直赋闲至今。

对于自己的未来，51岁的前西班牙队长说道：“我并不着急。”

“我很放松，享受当下，享受生活，面对日复一日的生活。”

“事情会发生，决定会做出，但现在我很放松。当一些事向我发出召唤时，那将是我考虑下一步的时候了。”