耶罗盛赞拉莫斯进球纪录：他绝对是非凡的

这名西班牙后卫在周末再次进球后受到了俱乐部传奇的赞扬。

费尔南多·耶罗称皇家马德里队长塞尔吉奥·拉莫斯是“非凡的”，并赞扬了这位后卫的进球纪录。

在周日战胜奥萨苏纳的比赛中，拉莫斯超越耶罗成为代表皇马参加西甲次数第五多的球员。

拉莫斯除了440次代表皇马参加西甲比赛外，在2003年至2005年作为塞维利亚的一员在西甲出场39次，之后与皇家马德里签约。

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此外，这名后卫在4-1的胜利中打进了他本赛季的第六粒进球，确保了皇马在积分榜上保持了3分的领先优势。

皇马传奇耶罗曾一度是西班牙历史上的最佳射手，但之后被大卫·席尔瓦、费尔南多·托雷斯、劳尔和大卫·比利亚超越。

耶罗表示，拉莫斯在皇马取得的成就令人难以置信，同时他也高度赞扬了拉莫斯。

“塞尔吉奥·拉莫斯绝对是非凡的。”他告诉西甲官方：“在以前，我们后卫有更多的进球机会，我们经常踢中场。但在今天这个时代，在21世纪，塞尔吉奥是非凡的。

“皮克也进了不少球，但塞尔吉奥确实是个特例。他在皇家马德里和国家队的进球纪录是非凡的。”

自从2005年加盟皇马以来，拉莫斯在皇马度过的每个赛季都有进球。这位中后卫在他的170场西班牙国家队比赛中打进21球，在西班牙进球数中排名并列第十，在射手榜上落后耶罗8球。