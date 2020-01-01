耐心耗尽？热刺前锋凯恩愿在今夏转会曼联

在穆里尼奥的带领下，北伦敦劲旅面临着全面重建，他们的头号球星则有可能在今夏加盟红魔。

热刺前锋哈里·凯恩正在考虑于今夏转会加盟曼联，因为这位英格兰国脚不愿意留在这样一支即将进行大规模重建的俱乐部。

根据报道，凯恩对热刺的耐心似乎已即将耗尽，他不愿意继续等待一支处于重建期的球队再次成为欧洲最强力量之一，尤其是，从当前的情况来看，热刺恐怕很难进入下赛季的欧冠联赛。

根据哈里·凯恩身边消息人士的透露，这名前锋愿意在今夏加盟曼联，这对曼联CEO伍德沃德来说是一个好消息，这能促使他在今夏继续为球队进行引援。

其他球队

凯恩与热刺的现有合同是在2018年夏天签定的，一直到2024年才会到期。如果他愿意与俱乐部续约，热刺主席列维愿意为其奉上一笔薪资丰厚的新合同，但根据够力足球了解到的情况，凯恩目前不会考虑与热刺进行续约。

这位已经为球队攻入181粒进球的前锋在上赛季错失了近在咫尺的欧冠冠军奖杯，在决赛中被同联赛对手击败。

现年26岁的凯恩目前正在从腿筋受伤中恢复，他的主帅穆里尼奥在本周表示，自己不会冒任何风险让凯恩提前复出。

就在刚刚过去的一月转会期，热刺将埃里克森出售给了国米，并签下了贝尔温并将洛塞尔索得转会变成了永久转会。与此同时，他们还租借签下了热德松·费尔南德斯。不过在接下来的几个转会期，热刺的阵容仍面临着诸多重组。

由于新建球场带来的债务以及无法进入欧冠，热刺可能会在夏窗进一步减少转会预算，甚至有媒体认为，这家北伦敦豪门的转会预算仅有5000万英镑。

如果波切蒂诺真得成为了曼联的新任主帅，在加上红魔有可能会进入欧冠赛场，曼联得到凯恩的机会并非全无可能。

从目前的情况来看，索尔斯克亚仍然是曼联中长期执教的第一候选人，尤其是他极有可能率队进入下赛季的欧冠联赛。

据悉，俱乐部夏季转会的头号目标仍然是阿斯顿维拉的中场球员杰克·格拉利什，尽管凯恩表达了愿意转会加盟的意愿。