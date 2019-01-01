而今迈步从头越 红军欧冠长征终胜利

去年决赛的经验、极具针对性的阵容补充、克洛普调教多年后成熟的打法以及球队历史沉淀的精神都在本赛季的欧冠征程中成为利物浦取胜的法宝。

去年决赛的经验、极具针对性的阵容补充、克洛普调教多年后成熟的打法以及球队历史沉淀的精神都在本赛季的欧冠征程中成为利物浦取胜的法宝。

在经历了上个赛季欧冠决赛以1-3负于皇家马德里的惨痛记忆后，利物浦在2018年夏天花重金引进了巴西国门阿利森，并引进了沙奇里、法比尼奥、纳比·凯塔等球员补充了阵容深度。

在本赛季的欧冠小组赛中，利物浦与巴黎圣日耳曼、那不勒斯和贝尔格莱德红星分在一组。利物浦在这个小组中一度遇险，他们在三个客场中全部告负，所幸他们在安菲尔德的战斗力一如既往地强劲，先是在读秒阶段由菲尔米诺绝杀大巴黎，继而4-0大胜贝尔格莱德红星。在小组赛末轮的生死战中，利物浦必须击败那不勒斯才能出线。萨拉赫在上半场的进球帮助红军领先，阿利森在比赛末段不可思议地扑出米利克的射门，让巴西国门成为红军晋级淘汰赛的大功臣。

随着赛季深入，亚历山大-阿诺德和罗伯逊在两个边路越来越成熟，法比尼奥和纳比·凯塔等新援也逐渐适应球队和英超的节奏成为球队主力。

由于只获得小组第二，利物浦在十六强阶段就抽到了在另一个小组以头名强势出线的拜仁慕尼黑。首回合尽管在主场未能将优势转化为进球，但也没有给拜仁客场进球。次回合作客安联球场的利物浦在上半场由马内首开纪录，这个客场入球将拜仁逼向悬崖边，即使拜仁一度扳平，但利物浦在下半场由范戴克和马内锁定胜局，以3-1的总比分淘汰了德甲霸主。

利物浦在八强中抽到了葡超冠军波尔图。实力占优的红军并没有让悬念为此太久，主场2-0和客场4-1的两场完胜让红军打入四强。

利物浦在四强中面对西甲冠军巴塞罗那。首回合梅西的惊人发挥让巴萨取得3-0的大胜，也让外界一致认为晋级悬念已经告终。利物浦在联赛与曼城的激烈争夺中无法分心，锋线主力萨拉赫和菲尔米诺都因伤无法出战次回合。就在这种极端不利的情况下，利物浦在安菲尔德创造了奇迹。本赛季鲜有出场机会的奥里吉再度成为奇兵，继在英超绝杀埃弗顿和纽卡斯尔后，他在对阵巴萨的次回合中打入两球：第一球吹响了利物浦反击的号角，第二球则为利物浦反超总比分，将奇迹之夜带到最高潮。

决赛中利物浦的对手是同国球队托特纳姆热刺。本赛季利物浦曾在联赛中双杀热刺。去年在决赛中受伤遗憾离场的萨拉赫在开场不到2分钟冷静打入点球为球队奠定了优势。红军在过去两个赛季重金打造的后防线在关键时刻固若金汤，主力后腰法比尼奥、中卫范戴克以及门将阿利森多次化解热刺的有威胁攻势。替补出场的奥里吉在最后时刻杀死比赛。

随着亨德森高举大耳朵杯，利物浦第六次夺得欧冠冠军，巩固了红军在欧冠中最成功的英格兰球队的地位，也成为了这项赛事夺冠次数排行第三的俱乐部。