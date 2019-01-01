考虑到萨拉事故悲剧 沃诺克取消蓝鸟飞行计划

这位蓝鸟主帅说，考虑到最近几周的事件，一些家庭时间对他的队员来说更加重要。

卡迪夫的主教练尼尔·沃诺克说，考虑到前锋埃米利亚诺·萨拉在前不久的死亡事件的影响，他已经取消了球队前往特内里费为期四天的训练营计划。

沃诺克表示，因为俱乐部在2月22日对阵沃特福德之前不会有其他的比赛安排，因此原计划是带领球员们前往一个天气更加温暖的地区进行训练，

然而，这位蓝鸟主帅认为他的球员在经历了俱乐部最近几周的突然事件的创伤后，能够有时间和家人在一起将会对他们更有益处。

沃诺克说:“在经历了这一切之后，我宁愿抱着孩子去看我的妻子，因为自那以后已经是漫长的两周时间过去了。”

“我这辈子从来没见过这样的事，相信我，我见得够多的了。”

“他们都会反思发生了什么，你的家庭比足球更重要，不是吗?”

1月21日晚，萨拉和飞行员大卫·伊博森从法国飞往卡迪夫，他们乘坐的飞机在英吉利海峡上空失踪。

这位28岁的前锋刚刚成为卡迪夫俱乐部历史上破纪录的一笔签约，并且再次回到前俱乐部南特和他的前队友告别。

飞机残骸于上周被发现，一具尸体被正式确认为萨拉。然而，飞行员伊博森仍然下落不明。一场为了能够继续搜寻工作的筹款活动也已经启动。

周六，卡迪夫在圣玛丽球场2:1击败南安普顿，后卫索尔·班巴在补时阶段攻入制胜一球。这是萨拉被证实死亡后卡迪夫俱乐部的首场比赛。

比赛开始前进行了一分钟的默哀仪式，卡迪夫的球员和工作人员戴着黄色水仙花向阿根廷前锋致敬。

卡迪夫在一周内的两场胜利也让俱乐部走出了英超降级区，沃诺克将比赛结果和球员们的表现都奉献给了萨拉。

中场阿隆·冈纳尔松说，这场悲剧让俱乐部的每一个人都更加团结。

这位29岁的冰岛国脚说:“这真的很难，但是球员们和俱乐部的每个人都在一起。”

“最重要的是让家人有哀悼的时间。

“因此，希望飞行员能被找到，他的家人能够追悼他的逝去。”