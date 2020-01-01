老骥伏枥 尤文图斯与基耶利尼续约一年

伤愈复出后的基耶利尼已经决定与尤文再续下一年新约。

自2005年来到都灵城后，基耶利尼已经在斑马军团效力了15年。

过去六个月，这位意大利后卫一直因十字韧带伤情而缺阵。直到上周日尤文主场2-0战胜布雷西亚的比赛，基耶利尼替补博努奇登场，才正式宣告了自己的复出。

35岁的基耶利尼与俱乐部的合同本来会在今年夏天到期。不过现在，尤文显然希望这位经验丰富的老将可以继续帮助意甲巨人再创辉煌。

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根据够力足球的消息，双方续约一年的合同已经达成。这显然也能让一直在寻求后防稳定性的尤文主帅萨里感到放心。

去年夏窗从阿贾克斯引进的德里赫特仍然在摸索适应的过程当中。虽然博努奇的确是一个可靠的选择，但人们仍然愿意看到基耶利尼这位老搭档能够从旁策应。

已经为尤文出场超过508场的基耶利尼，在与布雷西亚的比赛后说道：“最坏的阶段已经过去，但现在困难依旧存在。”

“现在我必须更加努力，我希望为我的队友们提供帮助。”

“我们的球队目前是联赛领头羊，在意大利杯中也处在有利位置，并且还杀入了欧冠16强。我要感谢我的队友们在过去5个半月中付出的努力。”

“我希望给那些已经打了许多比赛的人们送上一份热忱。”

在尤文效力的15年间，基耶利尼已经深谙胜利的艺术。他帮助球队赢得了8个联赛冠军，4个意大利杯冠军。虽然还没能捧起过欧冠冠军，但已经将C罗招致麾下的尤文，显然会在这个赛季向欧洲之巅再一次发起冲击。