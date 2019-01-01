老骥伏枥志在重返英超 老将巴里与西布朗续约一年

“英超活化石”巴里与西布朗重新签约，志在本赛季帮助球队重返英超行列。

经验丰富的英格兰本土中场大将加雷斯-巴里与西布朗重新签订了一份新合同，合同将持续到本赛季结束。

这位38岁老将上赛季遭受到严重的膝伤困扰，他一度担心自己的职业生涯可能就此划上句号。今夏合约到期后，西布朗并没有立即与巴里续约，但仍然让他在养伤期间随队训练。

西布朗主帅比利奇视巴里为球队本赛季升级征程所需要的重要球员，一旦他完全康复，他将会在队中占据一个重要位置。

已经在英超出场653次的巴里透露，俱乐部递上的新合约给他延续自己的职业生涯带来动力，他打算通过帮助球队升级来报答比利奇。

他说：“我不想因为伤病结束我的职业生涯，我知道我的一些队友在过去几年里都因伤病被迫提前退役。在上个赛季受伤之前，我真的很享受足球。当我还在享受的同时，我可以达到我需要达到的水平，我愿意继续奋斗下去。”

“我初来乍到时，西布朗还在英超征战。我想要帮助球队回到英超的行列，我相信西布朗属于那里。”

“我要感谢比利奇，他打从一开始就非常支持我。他明确表示我在队中有角色，他让我慢慢恢复，做好准备复出。在过去的六周里，我一直随队训练。我知道我们球队拥有不少有天赋的球员，我也想要发挥我的作用。这不是一支轻而易举就能取得主力位置的球队，但我会竭尽所能。”

巴里最早出自布莱顿青训营，后来在阿斯顿维拉开始自己的职业生涯。从1998年开始亮相英超的他，已经先后代表维拉、曼城、埃弗顿以及西布朗征战顶级联赛21个赛季。