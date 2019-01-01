老骥伏枥再续传奇 51岁足坛活化石续约征战日乙

三浦知良与日乙俱乐部横滨FC完成续约工作，将在下赛季开启自己第34个职业赛季。他在上赛季仅获得总共56分钟的替补出场机会，没有收获进球。

对于一位从事职业足球执教的主教练来说，52岁的年纪已经属于教练生涯的最黄金时期。然而，有一名职业球员到达这个年龄仍然活跃在绿茵场上。

据日本媒体消息，下个月底即将年满52岁的日本老将三浦知良已经与横滨FC完成续约，这将会是他职业生涯的第34个赛季。

这位从静冈学园高中出道的足坛活化石于1982年以不到15岁的年纪开启了留洋巴西的职业生涯，他在1982-1990年间先后效力过包括桑托斯和科里蒂巴在内的6家巴西俱乐部。

1990年初，三浦知良回国加盟川崎读卖（现东京绿茵），在效力球队8年间帮助球队两夺日本联赛冠军、三夺联赛杯冠军以及一次亚洲俱乐部冠军杯冠军，并且三度成为J联赛最佳射手。

1994-95赛季，三浦在日本企业背后操作下再度留洋，前往意大利加盟热那亚，留下意甲出场20次进1球的纪录。

1999年短暂效力克罗地亚班霸萨格勒布后，当时已经32岁的三浦正式告别欧洲赛场，重返国内加盟京都不死鸟。

在神户胜利船度过最后一个J1联赛赛季后，38岁的三浦转战低级别联赛，从2005年至今一直效力于横滨FC。

三浦知良在2017赛季联赛出场12次并带进了自己职业生涯至今最近一个进球，但上赛季仅获得9次合计56分钟的联赛出场时间，未能刷新自己保持的职业足坛最年长进球球员的纪录。