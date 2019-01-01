老马伏枥 布冯谢绝大巴黎续约美意 决意离开

意大利偶像说，法国俱乐部给了他一份新合同，但他在巴黎呆了一年之后，为了迎接新的挑战而选择离开。

布冯将在今年夏天合同到期后离开巴黎圣日耳曼，这已经得到了证实。

这名意大利门将去年从尤文图斯自由转会到法国豪门，并签下了一份为期一年的合同。

41岁的他在各项比赛中出场25次，帮助托马斯·图赫尔的球队赢得了法甲冠军，但在法国杯的决赛中被击败，并在冠军联赛早早出局。

现在已经消息宣称布冯的合同不会延长，他已经为俱乐部踢完了最后一场比赛。

巴黎圣日耳曼俱乐部网站上的一份声明称:“经过双方的协商，巴黎圣日耳曼俱乐部和布冯一致同意不再续签合同，原合同将于2019年6月30日到期。”

这位2006年世界杯冠军在Instagram上透露，巴黎圣日耳曼曾向他提供另一份合同，但他拒绝了。

他说：“巴黎圣日尔曼提出续约，我不想接受，因为我想让自己为新的经历和新的职业挑战做好准备。”

他还引用了美国著名作家欧内斯特·海明威的一句话，向巴黎方面告别，结束了他的海外冒险。

布冯说：“感谢你们给我在巴黎所经历的一切。感谢你们和我一起分享的情感。”

“12个月前，我满怀热情地来到巴黎圣日耳曼，受到了球迷们难以置信的热情欢迎。真的很感人。我再一次从心底感谢你们。我很高兴能享受这段经历，这无疑帮助了我的成长。”

“今天，我在意大利之外的冒险结束了。我要感谢主席，整个俱乐部和我的队友。祝你们一切顺利，相信你们一定会一起谱写出精彩的故事篇章。

“海明威曾写道，世界上只有两个地方的人可以幸福地生活：在家里和在巴黎。从今天起，这也将适用于我——巴黎，在某种程度上，将永远是我的家…谢谢你们，祝你们一切好运！”