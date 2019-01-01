老面孔回归 曼城将为孔帕尼办纪念赛

文森特·孔帕尼的曼城纪念赛将是一场众星云集的盛事，俱乐部公布了参赛球员的名字，并确认他们将会出现。

作为对比利时后卫在俱乐部度过的时光的敬意，曼城十一人将在9月11日与英超全明星十一人进行比赛。

上赛季末，这位前曼城队长离开了阿提哈德球场，成为安德莱赫特的球员兼教练。

在离开曼城之前，孔帕尼已经为曼城效力了11年，他在曼城的最后时光是赢得了国内的三冠王，他的进球帮助球队几乎锁定了英超冠军。

他的前队友乔·哈特、莱斯科特、理查兹、萨巴莱塔、布里奇、巴里、德容、纳斯里、肖恩·赖特-菲利普斯、爱尔兰和贝拉米也将加入孔帕尼的球队。

在另一间更衣室里，英超全明星队也公布了他们的两名球员。

前利物浦和英格兰前锋埃米尔·赫斯基将带领曼城对手的锋线进攻，而前托特纳姆热刺中场拉斐尔·范德法特也被证实参与其中。

赫斯基在职业生涯中出场超过500次，2016年在博尔顿效力后挂靴。

与此同时，范德法特在享受了辉煌的职业生涯后，于2018年退役。他曾效力于热刺、皇家马德里和阿贾克斯等多家俱乐部，在汉堡效力期间，他和孔帕尼曾是队友。

这场比赛将由Kompany - Tackle4MCR发起，旨在减少曼彻斯特街头无家可归者的数量。

比赛的所有收益将被捐给慈善事业。

孔帕尼在曼城度过了一个黄金时代，他在俱乐部期间赢得了四次英超冠军，三次足总杯冠军和四次联赛杯冠军。