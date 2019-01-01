老雷：若穆帅签下贝尔 他会马上得到球迷好评

前托特纳姆热刺主帅雷德克纳普和前队长道森认为北伦敦的新主帅应该瞄准一个熟悉的面孔。

若泽·穆里尼奥被建议将加雷斯·贝尔从皇家马德里带回托特纳姆热刺，哈里·雷德克纳普说这笔交易将使葡萄牙人迅速受到球迷的好评。

雷德克纳普相信，在一月的转会窗口期，任何怀疑的人都有可能被说服，因此，毫无疑问，贝尔重返英超对穆里尼奥来说是一个重大的决定。

这位前热刺主帅告诉talkSPORT：“他（贝尔）将是俱乐部一笔很棒的签约。这真的会让球迷马上站到他（穆里尼奥）这边，球迷们会喜欢的。这对他来说将是一个美妙的转会，也将使穆里尼奥受到球迷好评。”

前托特纳姆热刺后卫迈克尔·道森是另一个认为应该尽一切努力让贝尔在六年半之后重返热刺的人。

道森说：“（重新签下贝尔）是一个多么精明的举动啊。他在皇家马德里赢得了所有的奖杯——但那要付出什么代价呢？他是一个世界级的球员。”

“他是否会回来，丹尼尔（列维）是否付得起工资；这类问题你必须要问，因为加雷斯的数据应该是令人难以置信的，超出了热刺的工资预算范围。”

“这就是热刺一直在挣扎的地方。看起来他在皇马的效力时间就要结束了，我想加雷斯还有很多可以贡献。我很想看到他重返英超——多么出色的球员啊。我很幸运曾和他共用一间更衣室，他可以凭一己之力赢得比赛；在这样一支球队里踢球真是不可思议。”