老雷真香警告波叔：远离曼联 热刺更优秀

雷德克纳普认为西班牙人在北伦敦干得很好，他应该远离穆里尼奥留下的红魔帅位。

哈里•雷德克纳普警告波切蒂诺不要前往曼联接替穆里尼奥的工作，同时还告诫说，“到目前为止，他在热刺拥有一支更好的球队”。

红魔已经决定解雇他们的葡萄牙教练，现在的老特拉福德有一个引人注目的空缺。

索尔斯克亚已经同意暂时接管球队，这位前曼联前锋将在短期内回到英格兰。

各种各样的候选人被认为是穆里尼奥的永久替代者，波切蒂诺就是其中之一。

他在英超的南安普顿和热刺都有过很好的执教表现，这无疑帮助他提升了自己的形象。但是雷德克纳普觉得他如果前往曼彻斯特接受一份“困难”的工作将会是一个错误。

这位前托特纳姆热刺主帅告诉媒体:“他在托特纳姆干得很好。”

“我爱他。我喜欢他的性格和个性，他能激发出球员身上最好的东西。”

“他会离开热刺去曼联吗?到目前为止，他在热刺有一支更好的球队。”

“我认为列维对他非常照顾，肯定会给他最高的工资，他可能会把热刺看作是一支能够一起赢得奖杯的球队。”

“曼联是一个伟大的俱乐部，但我认为目前的情况是，当他在托特纳姆建立一支如此优秀的球队时，在曼联要做到这样的成绩还需要有很长一段路要走，你所要招募的球员会变得越来越困难。”

“他们目前离顶尖球队的实力还差得很远。”

波切蒂诺带领热刺目前在英超积分榜上排名第三，比排名第六的曼联高出13分。

他还带领热刺在周三2:0战胜阿森纳的德比战后晋级联赛杯半决赛。

目前另一个伦敦地区的对手将是切尔西，代表着下一个需要被清除的障碍。在他们高度好评的教练带领下，热刺正在追逐他们的第一个重要荣誉。