老雷的夕阳红 前英名帅真人秀爆火节目源源不断

执教经历长达30余年的老雷德克纳普最近因参与英国电视真人秀再度爆红，想要重返教练席的他或许近期都还得继续活跃在电视荧光幕中。

已经离开教练席长达一年之久的英格兰名帅老雷德克纳普并没有因此而从大众的视野中消失，反而因为最近参与一档电视真人秀而再度爆红，更被大众称为“英国国宝”。

老雷德克纳普担任了英国独立电视台ITV制作的野外求生电视真人秀《我是名人，让我离开这里！》第十八季的录影嘉宾，更令人惊讶的是，年过七旬的老雷居然力压一众年轻演艺人员和歌手成为当季总冠军——“2018丛林之王”。

尽管曾誓言要重返教练席，但是一向精于计算的老雷不会放过这次爆红带来的经济效益，他已经答应录制另一档专门为他量身打造的电视节目。

这档新节目名叫《老雷夜未央》（An Evening With Harry Redknapp）将在明年播出，老雷将会在节目中以旅游的形式大谈自己纵横足坛50余年的场内外趣味轶事。

老雷在其个人推特上证实了这一计划：“哈里将会在一月份公布节目的行程，并且计划在明年5-10月间走访全国超过30座足球场。”

现年71岁的老雷早在1966年就开启了自己的职业球员生涯，但一路平平无奇。16年后，他在伯恩茅斯开始执起教鞭，随后曾先后率领西汉姆、朴茨茅斯、南安普顿、热刺以及QPR征战英超，并在07-08赛季带领朴茨茅斯赢得其个人生涯唯一一项冠军——足总杯。

从QPR下课后，老雷又辗转德比郡与伯明翰等英冠俱乐部。自从去年秋天从帅位上退下来后，老雷仅挂职担任英乙俱乐部约维尔的球队顾问。