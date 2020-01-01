老雷：热刺任命穆里尼奥是错误决定 他无法率队进入前四

俱乐部的前主教练认为北伦敦劲旅用穆里尼奥来代替波切蒂诺的决定没有得到回报。

热刺前主教练哈里·雷德克纳普表示，热刺和阿森纳下赛季需要力争进入前四名，他表示自己的前东家已经“倒退了一百万英里”。

自从进入上个赛季的欧冠决赛以后，热刺的状态就开始持续低迷，最终他们选择了解雇毛里西奥·波切蒂诺，而现在他们在联赛还剩6场的情况下，排名并没有得到显著提高。

在何塞·穆里尼奥的领导下，热刺的表现确实有所变化，不过雷德克纳普认为，这支球队的现有水平和波切蒂诺执教时间最好水平相差巨大。

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“托特纳姆已经倒退了一百万英里。”雷德克纳普告诉TalkSPORT。

“你看看他们现在的状态，和几年前相比，当时凯尔·沃克和丹尼·罗斯在边后卫中名列前茅，克里斯蒂安·埃里克森状态爆棚，穆萨·登贝莱坐镇中场，阿里的表现也非常出色。他们现在还远没有达到那个水平。”

“两、三年前，他们仅仅排在曼城、莱斯特城和利物浦之后，突然，利物浦引进了一些顶级球员，一个伟大的门将和一个伟大的中后卫，他们已经成为了冠军，而热刺却恰恰相反。”

“他们去年进入了欧冠决赛，这显然是一个伟大的成就，但实际上，他们在联赛中的发挥在很长一段时间都处于平均水平。他们在25场比赛中平均每场只拿到了1分，这是降级球队才会有的状态，而这一切没有得到真正的改变。”

托特纳姆热刺希望给予穆里尼奥一定的时间，并引进他认为合适的球员，以让他扭转俱乐部的糟糕局面，但雷德克纳普认为邀请穆里尼奥的决定并没有得到回报，相反，他看到了北伦敦死敌阿森纳的努力。

“他们解雇了波切蒂诺，认命了穆里尼奥，认为‘他是让我们可以重新进入前四的人’，他们需要欧冠资格，他们拥有了一个令人难以置信的球场，最好的训练场地，一切都准备就绪。不过这一切并没有如他们所愿发生，也不会发生。”

“你看着他们的状态，就像阿森纳一样，这两支球队明年能进入前四吗？”

“我认为曼城和利物浦会是前两名，然后是曼联和切尔西，还有狼队。

“我不认为他们明年能够进入前四，这对北伦敦的两家俱乐部来说将会很艰难。”