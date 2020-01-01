老雷：热刺任命穆里尼奥是错误决定 他无法率队进入前四
热刺前主教练哈里·雷德克纳普表示，热刺和阿森纳下赛季需要力争进入前四名，他表示自己的前东家已经“倒退了一百万英里”。
自从进入上个赛季的欧冠决赛以后，热刺的状态就开始持续低迷，最终他们选择了解雇毛里西奥·波切蒂诺，而现在他们在联赛还剩6场的情况下，排名并没有得到显著提高。
在何塞·穆里尼奥的领导下，热刺的表现确实有所变化，不过雷德克纳普认为，这支球队的现有水平和波切蒂诺执教时间最好水平相差巨大。
“托特纳姆已经倒退了一百万英里。”雷德克纳普告诉TalkSPORT。
“你看看他们现在的状态，和几年前相比，当时凯尔·沃克和丹尼·罗斯在边后卫中名列前茅，克里斯蒂安·埃里克森状态爆棚，穆萨·登贝莱坐镇中场，阿里的表现也非常出色。他们现在还远没有达到那个水平。”
“两、三年前，他们仅仅排在曼城、莱斯特城和利物浦之后，突然，利物浦引进了一些顶级球员，一个伟大的门将和一个伟大的中后卫，他们已经成为了冠军，而热刺却恰恰相反。”
“他们去年进入了欧冠决赛，这显然是一个伟大的成就，但实际上，他们在联赛中的发挥在很长一段时间都处于平均水平。他们在25场比赛中平均每场只拿到了1分，这是降级球队才会有的状态，而这一切没有得到真正的改变。”
托特纳姆热刺希望给予穆里尼奥一定的时间，并引进他认为合适的球员，以让他扭转俱乐部的糟糕局面，但雷德克纳普认为邀请穆里尼奥的决定并没有得到回报，相反，他看到了北伦敦死敌阿森纳的努力。
“他们解雇了波切蒂诺，认命了穆里尼奥，认为‘他是让我们可以重新进入前四的人’，他们需要欧冠资格，他们拥有了一个令人难以置信的球场，最好的训练场地，一切都准备就绪。不过这一切并没有如他们所愿发生，也不会发生。”
“你看着他们的状态，就像阿森纳一样，这两支球队明年能进入前四吗？”
“我认为曼城和利物浦会是前两名，然后是曼联和切尔西，还有狼队。
“我不认为他们明年能够进入前四，这对北伦敦的两家俱乐部来说将会很艰难。”