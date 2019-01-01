老雷：波帅何不教枪手？能赢球哪管你是萨达姆

前热刺主帅用了一个有趣的比喻，将被解雇的阿根廷人与枪手的教练角色联系起来。

据哈里·雷德克纳普说，如果阿森纳决定与现任主教练乌奈·埃梅里分手，他们应该考虑让毛里西奥·波切蒂诺担任下一任主教练。

周二晚上，波切蒂诺被解除了热刺主教练的职务，而就在5个月前，他还带领球队打进了欧冠决赛。

随着阿森纳在埃梅里的第二个赛季苦苦挣扎，雷德克纳普相信波切蒂诺在热刺的经历并不会阻止阿森纳任命阿根廷人，因为球迷会支持任何赢得比赛的教练——包括已故的伊拉克领导人萨达姆·侯赛因。

雷德克纳普在接受talkSPORT采访时表示：“伦敦有些俱乐部的日子很不好过。如果他想去阿森纳，为什么不去呢？你认为阿森纳的球迷不会喜欢他吗？如果你去那里，开始赢球，就算是萨达姆·侯赛因在那里，球迷根本就不在乎！如果你开始每周都赢球，他们就会唱‘只有一个萨达姆’。”

“这发生在足球上——索尔·坎贝尔从热刺转会到阿森纳，乔治·格雷厄姆如此，特里·尼尔如此，帕特·詹宁斯，我们历史上最出色的守门员之一，甚至他也做出了改变。”

“只要你能做好这份工作，这种事情就会发生。我本以为阿森纳会看着波切蒂诺，现在想想，‘我们可以吗？我们能吗？”

枪手在过去的五场比赛中没有赢过任何一场，并且已经滑落到联赛第六的位置——落后第四名曼城8分。