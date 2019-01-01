老雷：曼联阿森纳将无缘前四 曾以为热刺能争冠

这两支球队在欧冠席位的争夺中已经远远落后，前热刺主教练预计他们将会无缘明年欧冠。

哈里·雷德克纳普并不指望阿森纳和曼联能在本赛季的英超联赛中跻身前四。

阿森纳和曼联上赛季分别在英超联赛中排名第五和第六，因此都错过了欧冠资格，并且在本赛季开局艰难。

枪手目前在联赛中排名第六，离排名第四的曼城还有8分的差距，而曼联更是落后阿森纳1分。

同时，雷德克纳普的前东家托特纳姆热刺目前排在积分榜的第14位，他相信切尔西和莱斯特城这样的球队将会为争夺欧冠席位而战。

他告诉《太阳报》说：“热刺现在已经准备好进入今年的前四名。现在唯一对他们有利的是阿森纳看起来很差。切尔西做得很好，他们将发起挑战。莱斯特城会制造轰动。但是你现在看到的是阿森纳和曼联，你在想他们今年是否能成功。我可以看到这两个队都进不了前四，除非有很大的进步。对热刺来说，这是一个令人失望的赛季。我真的以为他们离曼城和利物浦很近，很有挑战力。这是困难的。球员们没有达到去年的状态。我是他的超级粉丝，希望他们能扭转乾坤。”

托特纳姆热刺近五场比赛都没有取得一场胜利，这让毛里西奥·波切蒂诺倍感压力。

但是雷德克纳普相信中场德勒·阿里可能是让热刺重返前四的关键，尽管他本赛季面临着批评。

“德勒又找回了一点状态。他是我的关键球员，我是他的球迷。他们告诉我，他也是一个出色的小伙子。”他说：“他因为在利物浦1-2失利时的表现受到了严厉的批评，但他比其他任何球员都跑得更多，这太荒谬了，然而他在赛后却因为不跑动或不努力而受到批评。”

“当你看这情况的时候，你会发现它确实发生了变化。情况不太好，但我认为他是个好孩子，也是个很好的教练。他的状态下降了。他在一两年前就达到了这么高的标准。如果他能再次回到那种状态，那将是一个巨大的提升。”