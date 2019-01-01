老舒梅切尔：我儿子想离开莱斯特城 普埃尔的执教能力不行

彼得·舒梅切尔抨击了克劳德·普埃尔的管理方法，并对他儿子在王权球场的未来提出了重大质疑。

32岁的卡斯帕·舒梅切尔从2011年就开始为莱斯特城效力，帮助球队升超，并在2016年的奇迹夺得英超冠军的过程中发挥了重要作用。

然而，这位丹麦国脚对俱乐部本赛季的困境越来越失望。

老舒梅切尔对普埃尔在英超的表现并不满意，他承认他的儿子想要接受新的挑战。

在拜因体育接受采访时，他说:“如果你看看曼联，你会发现那里有德赫亚，切尔西有科帕，利物浦有阿里森，曼城有埃德森。”

“那么下一个豪门是谁，是埃弗顿吗?每个人都说这是埃弗顿，但他们在联赛中排名第13。随意下一个豪门是谁?”

“那你就得去欧洲了。我认为他不想那样做。”

“我认为他太爱英格兰了，我认为他太喜欢英超了，所以这是一个困难的赛季。”

“当然，他想离开，尝试更大的东西，像其他足球运动员一样挑战自己。”

他接着说:“一旦他们行动起来，这实际上就不是一个糟糕的俱乐部。”

“他们有很好的球员，但是他们没有一个能充分发挥他们才能的教练。”

“一旦解决了这个问题，我们将看到他们出现在我认为属于他们的第8至第5位。”

上周日下午，莱斯特城在温布利球场以1 - 3输给热刺，目前排名第12。