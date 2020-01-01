老特拉福德球场将承办2021年女足欧洲杯揭幕战

前红魔球员菲尔·内维尔将回到老特拉福德球场执教。

英格兰将于7月7日周三在曼联标志性的老特拉福德球场举行2021年女足欧洲杯的揭幕战。

这是英超联赛第四个被列入比赛场地名单的球场，其中也包括将于8月1日周日举行决赛的温布利球场。

英格兰的其他小组比赛将在布莱顿和南安普顿的主场举行，但他们的首场比赛将在曼彻斯特举行，这对他们的主教练菲尔·内维尔来说意义重大。

其他球队

现年43岁的他于2018年1月接管了英格兰女足，他从1994年开始在曼联的11个赛季中踢了近400场比赛。

菲尔·内维尔说：“没有什么比在主场执教你的国家队更重要的了，能有机会在一个给我留下如此多回忆的球场里这样做对我来说意义重大。”

“老特拉福德在我心中有着特殊的位置，但它也是这个国家最具标志性的足球场之一，所以今天的宣布对这届赛事来说意义重大。”

“我期待着在曼彻斯特开始我们的征程，并为全国各地的球迷提供明年夏天在主场观看女子足球精英比赛的机会。”

这场揭幕战可能会成为一场破纪录的比赛，74879个座位的场地提供了一个机会，让比赛上座率打破女足欧洲杯纪录。

这一纪录目前由2013年在瑞典举行的决赛保持，当时有41301名球迷入场观看德国1-0击败挪威的比赛。

凯斯勒是那天举起奖杯的球员之一，现在是欧足联的女足主管，她对明年的比赛增加一个巨大的球场感到兴奋。

“这届2021年女足欧洲杯从开始到结束都将是开创性的。在曼彻斯特的梦剧场开球，在标志性的温布利球场举行决赛，这一切都表明足球已经走了多远。”

“这是女子足球应得的。作为一名球员、教练、裁判和球迷，在这样的球场踢球是你的奋斗目标。我为每一个有机会经历这一切的人感到高兴。”

“我们的目标是举办一届令人难忘的赛事，激励下一代热爱足球的女孩和男孩。”

“了解英足总和英格兰对女子足球的长期承诺后，我们毫无疑问将共同实现这一目标，并建立一个新的欧洲基准。”