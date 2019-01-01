老毛病又犯了 亚当斯：阿森纳没有改掉老习惯

酋长球场的教练席可能发生了变化，但他们传奇的前队长仍然担心后防的不足。

托尼·亚当斯说，尽管阿森纳任命了米克尔·阿尔特塔为新主帅 ，但他们还没有改掉“老习惯”，防守上的弱点继续阻碍着俱乐部前进的步伐。

周日，贝恩德·莱诺在防守任意球时出击失误，被若日尼奥扳平比分。

前阿森纳队长亚当斯在接受英超联赛采访时谈到了这一失误：“远门柱的位置不匹配。当你在踢区域防守的时候，它是如此的重要。在那个区域有那么多的进球，没有一个最擅长顶头球的人在那里是一个巨大的错误。”

阿森纳在最后时刻再次失球，塔米·亚伯拉罕为切尔西全取三分，但亚当斯认为他的进球也是可以避免的。

就像枪手经常遇到的情况一样，后防线的不确定性导致他们空手而归。

传奇中后卫亚当斯补充道：“切尔西已经扳平比分，现在是1-1，全场比赛他们（阿森纳）都在向前推进，防守很好，但他（穆斯塔菲）再次选择了后退。”

“这是阿森纳一直以来的老习惯，一周又一周，他们越来越害怕，越来越害怕。”

“如果他冲进亚伯拉罕这边（接近中线），卡住他，去犯规。你看到了若日尼奥，你在那里犯规，阻止他转身，在理想的情况下你还可以在他前面拿到球。”

“但穆斯塔菲直接往后退。”