老板需坐镇 伊万：切尔西需要阿布重回斯坦福桥

由于与英国政府的签证纠纷，蓝军老板缺席了他们的主场比赛，这名前后卫希望他尽快回来。

备受切尔西球迷爱戴的伊万诺维奇认为蓝军需要老板阿布拉莫维奇回到斯坦福桥，如果他们想回到巅峰的话。

现年35岁的伊万诺维奇目前效力于圣彼得堡泽尼特，在西伦敦效力的九年里，他获得了三次英超冠军和一个欧冠冠军等众多荣誉。

阿布拉莫维奇曾是蓝军主场的常客，但由于最近几个月与英国政府的签证纠纷，他的缺席引起了人们的注意。

“这是一支新的切尔西队伍。”伊万诺维奇告诉《442》：“这家俱乐部去年的表现并不完美，但仍然名列第三。切尔西需要阿布回来。这对所有的球迷来说都是最重要的。我们想在斯坦福桥看到他，然后切尔西将再次成为欧洲最好的球队之一。他是我职业生涯中最重要的人物之一，我感谢他为我所做的一切。每当我在切尔西遇到困难的时候，他总是相信我。我欠他很多。”

伊万诺维奇代表切尔西参加了近400场比赛，其中包括250多场英超比赛。他的前主教练穆里尼奥后来称他是俱乐部历史上最好的签约球员之一，他很高兴地接受了这一赞美。

“当切尔西历史上最杰出的教练，也是有史以来最好的教练之一说到这番话时，这意味着很多。”他补充道：“我很幸运有机会和他一起工作。切尔西是我职业生涯中最好的一部分，也是我生命中重要的一部分。我在伦敦很开心，能在那里待这么长时间，我感到很自豪。”

在伊万诺维奇的前队友兰帕德的带领下，切尔西经历了一个喜忧参半的开局，上赛季在毛里齐奥·萨里的带领下，切尔西也经历了类似的起起伏伏。

尽管意大利人获得了联赛季军和欧联杯冠军，但许多球迷对他的足球风格并不满意，并对他出了名的固执感到不满。

伊万诺维奇理解他的挣扎，并认为文化冲击在主帅和球迷之间冷淡的关系中起到了一定的作用。

他说：“我并不是说他在一个陌生的国家当了一名新教练才会很挣扎，但是学习、适应和理解英国足球太难了。每个来到英国的人一开始都有困难。球员们也很难适应和回应新教练。”