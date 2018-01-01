老板贪得无厌 纽卡转让恐破局或波及冬窗引援计划

前曼联及切尔西CEO肯尼恩代表的美国财团已经能满足纽卡斯尔老板迈克-阿什利此前开价2亿英镑报价，然而阿什利贪得无厌，又私自把出售价调升至3亿英镑。

据《太阳报》报道称，前曼联及切尔西CEO彼得-肯尼恩收购纽卡斯尔联的计划看起来要胎死腹中，原因是他的报价距离现老板迈克-阿什利的3亿英镑要价还有1亿的距离。

此前，肯尼恩以及他背后的美国洛克菲勒资本财团已经募集到阿什利曾经明示的2亿英镑转让费，然而阿什利以俱乐部未来十年内有潜力参加欧冠比赛为由，将转让费调高至3亿英镑。

阿什利此举无疑让整个俱乐部转手计划面临搁置的危机，尽管肯尼恩已经着手募集这额外的1亿英镑，但是他希望这1亿英镑以多个目标达成的方式分期支付，十年内进入欧冠是其中一个目标。

对于向来贪得无厌的阿什利来说，这样的计划他根本不会接受，只有3亿英镑整齐地摆在他面前，纽卡斯尔才能逃离这个“吸血鬼”的魔爪。

而肯尼恩的收购计划面临破局也将影响到主帅贝尼特斯的冬窗引援计划，阿什利已经表示在俱乐部没有完成转让前，他不会额外向贝尼特斯提供大手笔的转会资金。

贝尼特斯在早前曾警告，如果冬窗无法引进合适的新援，球队想要保级需要的是“奇迹”。

虽然纽卡斯尔目前暂时位列联赛第15位，但仅领先降级区4分。倘若其他保级竞争对手在冬窗都大手笔引援拼保级战，而纽卡斯尔无法得到新人驰援，明年的英超入场券可能不属于喜鹊军团。