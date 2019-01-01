老板松钱包 布鲁斯期待纽卡再买一两个人

喜鹊主帅对他在夏天所做的转会生意很满意，他相信在一月份只需要一些小小的调整。

斯蒂夫·布鲁斯相信纽卡斯尔在一月份只需要“一两个”新援，因为俱乐部已经花了一个夏天的时间和他们想要留下的球员进行了合同谈判。

喜鹊在老板迈克·阿什利的带领下，以节俭的买人方式而闻名。

然而，当布鲁斯被任命为拉法·贝尼特斯的继任者时，他却突然松开钱包，他以破俱乐部纪录的转会费签下了巴西前锋若埃林顿。

布鲁斯对他能够执教的球队很满意，现在他觉得下一个转会窗口打开时，圣詹姆斯公园球场只需要做一些小的调整。

他在接受《纪事报》采访时表示：“我认为现在真正的好事情是把注意力集中在我们现有的25名球员身上，并充分发挥他们的潜力。问题总是：我们如何才能提高？我认为这是关键。你可以从米格尔·阿尔米隆或若埃林顿身上看出区别。这一点额外的质量是我们现在所需要的。我们拥有一支非常优秀的核心阵容。不用买五六个人，也许重要的是买一个或两个人。我认为这是前进的道路。我们这里有很好的球员。如果我们能不断提高他们的实力，那么我认为这是前进的道路。”

布鲁斯也希望看到一些已经在他阵中的球员能签下新合同，从而远离转会市场。

马特·里奇、艾萨克·海登和法比安·舍尔的合同将于2021年到期，而琼乔·谢尔维已经承认他将为自己的未来踢球。

与喜鹊希望保留的球员的谈判已经开始，布鲁斯补充说：“李(查恩利)正在与他们谈判。值得庆幸的是，在这方面，现在我有了一位首席执行官，他正在处理这件事，但我们私下里相信，我们正在一步步接近，但像往常一样，这些事情需要很长时间。”

他说：“以前，你在半小时内就把工资加好了。现在，情况似乎并非如此，但我们私下里很有信心，我们会把正在谈判的人绑定。”