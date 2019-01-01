老帅指路 卡佩罗：若我是阿莱格里 我就去曼联

虽然意大利人认为他的同胞会在德甲表现出色，但他建议他等待在英超的机会。

尽管在本周早些时候尼科·科瓦奇被解职后拜仁慕尼黑的帅位出现了空缺，前英格兰主帅法比奥·卡佩罗还是建议同胞马西米利亚诺·阿莱格里等待曼联的空缺。

卡佩罗是阿莱格里在尤文图斯的前任教练之一，后者在上个赛季末离开前曾连续五次获得意甲冠军。

据Football Italia引援Radio Anch'io Sport的消息，卡佩罗说：“他（阿莱格里）将是拜仁慕尼黑的合适人选，尽管我不知道在安切洛蒂之后意大利人在德国还能有多受欢迎。英格兰令人兴奋，有可能做得很好，英超联赛是一个让你大开眼界的联赛。如果我是阿莱格里，我会去曼彻斯特。”

在一波客场三连胜后，索尔斯克亚的压力似乎有所缓解。然而，曼联在上周末0-1输给伯恩茅斯，使他们在积分榜上排名第十，他们输的比赛比赢的还多。

至于拜仁的工作，据报道阿莱格里将面临来自滕哈赫、朗尼克、穆里尼奥和温格的竞争。上赛季，滕哈格带领阿贾克斯打入了欧冠半决赛，并在国内联赛中获得双冠王，朗尼克带领RB莱比锡在德甲联赛中排名第三，而穆里尼奥和温格在离开曼联和阿森纳后都未曾再度执教了。

朗尼克被认为是这项工作的领跑者，尽管他是红牛体育和发展部门的负责人。