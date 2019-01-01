老将续约受阻 阿森纳巴萨有意曼联中场马塔

西班牙中场马塔与曼联俱乐部的合约进入最后六个月，双方还未就续约协议达成一致，他在冬窗就可以和海外俱乐部进行谈判，目前包括阿森纳和巴萨等俱乐部在内都对这位技术型中场颇感兴趣。

曼联中场球员马塔与俱乐部的合约将在本赛季结束时到期，他在这个冬窗就可以和英格兰之外的俱乐部进行谈判，并签订预备合同。

马塔在今年四月份将年满30岁，日前有报道称，马塔希望得到一份两年合约，但曼联更希望对30岁及以上的球员提供1+1合约。据英格兰媒体《每日镜报》透露，曼联最近出台了一项新政策，他们不会再签28岁以上的球员，所以为这个年龄段的球员续约也会格外慎重。

曼联出此规定的原因或许是因为去年冬窗签下桑切斯，以及在刚过去的夏天续约老将费莱尼，这些操作让俱乐部非常被动，并且两名球员看起来都不在俱乐部的长远计划中。

马塔于2014年1月份离开切尔西加盟曼联，是时任主帅莫耶斯为俱乐部签下的非常重要的一笔引援。效力曼联以来，他随队获得社区盾杯、足总杯、欧联杯和联赛杯。

包括阿森纳、尤文、巴黎圣日耳曼和巴萨在内的球队都在关注着马塔的续约事宜。马塔此前曾经在阿森纳现任主帅埃梅里的手下效力过，并且枪手目前在转会市场无法投入太多资金，如果马塔在明年夏天以自由身转会，这对枪手来说有很大的吸引力。

曼联仍然在与老将阿什利-杨，以及和马塔年龄相仿的埃雷拉等球员进行续约谈判，如果俱乐部坚持续约原则，那么想留下这些球员会面临很大的困难。