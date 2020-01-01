老好人也惹纠纷？坎特遭前经纪人控诉欠数百万镑

据法国媒体报道，坎特遭前经纪人控诉因肖像权纠纷欠300万镑中介费。

据法国《队报》消息，切尔西球星坎特的前经纪人声称这位法国中场因肖像权纠纷仍然欠他多达300万英镑。

坎特去年与这位名叫努瓦里-希亚里的经纪人关系出现恶化，他指责后者“失信”和“有职业体育经纪人违法行为”。

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据了解，坎特对于这位经纪人很不满意，随后支付对方一大笔钱让其离开。

但希亚里拒绝接受这一说法，他回击称“和阿迪达斯签约的坎特欠他的钱是这笔钱的十倍”。

坎特后来又反击称，他的前经纪人不过是为了“要求获得更多的钱才施加压力”。

希亚里告诉《队报》：“我们双方开始进行庭外调解，但我明白现在会被描绘成‘小丑’。”

“去年11月，坎特想要像博格巴那样与阿迪达斯签订一份新合同，这份为期5年的合约价值1250万镑，我应该获得310万镑的中介费。”

“后来我和坎特的代表律师纳迪娅-兹拉利，她向我支付4.16万英镑并终止和我的合同。我非常震惊，后来他们先给我12.5万英镑，然后再给了我25万英镑。”

“我拒绝了，因为他欠我的钱是这笔‘分手费’的十倍。要么（打官司我败诉）他们不欠我任何东西，要么我得到应得的报酬。”

“在没有我的情况下签下这份合同，阿迪达斯违背了我和球员之间的约定。”

早在去年11月，希亚里就曾透露自己收到来自坎特的经纪人阿布德尔卡里姆-杜伊的死亡威胁。