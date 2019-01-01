老内马尔激烈辩护：说强奸还不如说是网络犯罪

巴黎圣日尔曼前锋分享了他的私人信息，随后他的Instagram视频被撤下，但他的父亲表示，他的儿子是敲诈勒索的受害者。

内马尔的父亲为他的儿子发起了一场激烈的辩护，此前小内马尔因公开了与一名据称在5月份被他强奸的女子的私人信息内容而遭到强烈反对。

这位巴黎圣日耳曼球员周日凌晨在Instagram上发布了一段视频，试图就5月31日周五提交给圣保罗警方的一份报告中涉及内马尔强奸的指控公开为自己辩护。

巴西警方还没有对这名女子的指控发表评论，也没有对内马尔提出任何具体指控。

他在未经允许的情况下分享了这名未具名女子的私人照片的决定导致巴西警方展开了对这名前锋的调查，据称内马尔可能违反了南美洲禁止此类行为的法律。

够力足球证实，警方在周一已经访问了巴西国家队的训练场，格拉尼亚·科马里(Granja Comary)，并以官方的名义通知了他这一指控。

与此同时，据老内马尔称，这名球员上传的视频已被这家社交媒体巨头从Instagram上删除了：“相比起强奸，我更希望我儿子犯的是网络犯罪。”

“我们并没有选择。”内马尔的父亲周一告诉巴西电视台。

“比起强奸，我更倾向认为是网络犯罪。是Instagram把这段视频撤下的。根据Instagram的规则，这很正常。”

“他对照片和(那名女子的)名字都做了处理。他需要迅速为自己辩护。”

“最好的方式就是实话实说，把发生的事情说出来。我们知道勒索的事，但没想到她会报警。”

内马尔的父亲还透露了有关5月15日在巴黎遭遇的更多细节，其中包括一名女子飞到巴黎的一家酒店去见他的儿子。

他儿子的经纪人老内马尔称，5月16日，就在这位27岁的球员被指控强奸的第二天，这名女子录下了他们见面过程的行为让他吓了一跳。

老内马尔补充说：“她的不满是内马尔没有给她预期的重要性，并在那天(5月16日)去了训练。”

“不管发生什么事，她都要他去到那里。而第二天他去到那里的时，看到了她的手机，意识到她在录像。”

“我们知道在Instagram上发布频会很重要。”

老内马尔接着声称这名女子‘想要攻击(他的儿子)’。

他继续说：“他走到床边，试图让她平静下来……内马尔本人很平静，离开了酒店，给了她飞回巴西的机票。”

内马尔的父亲还进一步证实了内马尔在Instagram视频中以及他的公关团队的官方声明中的说法，即他是声称代表这名女子的律师勒索的受害者。

“当我们意识到我们将把这件事作为敲诈事件而公之于众时，我们与我们的律师进行了交谈，并让这些人了解他们想要什么。”内马尔补充道。

“当他们告诉我们他们想要钱时，我们拒绝了。一位律师找到我，说那是(那名女子的)代表。”

下周的美洲杯将拉开帷幕，巴西国家队将急于摆脱这些指控。

这位前巴塞罗那球星是巴西队的一员，巴西队希望能在这个自2007年以来连半决赛都未能进入的杯赛中取得胜利。