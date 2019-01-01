老佛爷：拜仁不会卖莱万 曼联也不会卖博格巴

西班牙豪门一直在追逐前锋和中场，但是俱乐部主席解释了为什么没有买到人。

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯承认西甲豪门曾经追逐罗伯特·莱万多夫斯基和保罗·博格巴，但声称拜仁慕尼黑和曼联不愿意让他们的球星离开。

拜仁前锋莱万多夫斯基过去曾与皇马联系在一起，因为在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多转会尤文图斯后，皇马一直在寻找前锋来带领球队前进。

俱乐部对曼联中场博格巴的追逐是今夏转会市场上的一件大事，尽管最终交易没有达成。

佩雷斯现在承认这两名球员都是他的俱乐部的目标，但他表示即使他们在市场上很有实力，他们也无法说服拜仁或曼联出售合同中没有买断条款的球星。

“有些球员没有被出售。”佩雷斯告诉记者：“我们追求莱万多夫斯基好几年了，但什么都没发生，因为他没有买断条款，拜仁慕尼黑不会卖掉他。没办法。博格巴就是这样。当某些球员能被出售时，我们就会去争取他们。”

未能签下莱万多夫斯基可能是皇马在2018-19赛季低迷的部分原因，但佩雷斯认为这是俱乐部的心态问题，而不是马德里缺乏天才。他相信今夏的花费会有所帮助。

“我们有9个金球奖提名，一支价值12亿欧元的球队。”他在谈到上个赛季时说：“去年的问题不是一个球员，而是每个人的心态。一些重要的球员已经签约，阿扎尔就是其中之一。”

尽管如此，俱乐部在他们的前三场西甲联赛中只取得了一场胜利，目前在积分榜上排名第五。