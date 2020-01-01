老东家主席：巴萨不应卖掉阿图尔 他比皮亚尼奇更棒

关于巴西中场球员可能会被允许离开诺坎普的猜测仍在继续，但他的前东家认为其可以成为巴萨未来的领袖。

格雷米奥主席罗米多·博尔赞承认，自己对阿图尔将要离开巴萨的传闻感到困惑，他认为这位自家出品的巴西中场要比皮亚尼奇更适合巴萨。

外界猜测巴西国脚将很快成为加泰罗尼亚的冗杂球员。

在2018年夏天转会巴萨后，这位23岁的球员目前已经在西甲出场67次，不过他的表现并没有征服红蓝军团的高层与球迷。

其他球队

他已经被纳入到一笔潜在的交易中，被用于交换尤文图斯球星皮亚尼奇。

巴萨目前似乎已经确定改变球队的中场配置，不过博尔赞认为他们将未来的“领袖”阿图尔抛弃是一个错误的做法。

他在接受媒体采访时表示:“从技术层面来讲，阿图尔是一位非常棒的球员。”

“他确实正在经历一段困难时间，没能达到外界对他的预期，不过他对他所在的任何俱乐部都很重要。在格雷米奥，他就是一位伟大的球员。”

“阿图尔拥有成为巴塞罗那中场领袖的所有技术特性。”

“我很惊讶有关于他未来的讨论，巴萨竟然要放他走。相较于皮亚尼奇，我更喜欢阿图尔。”

阿图尔在2019-20赛一直被伤病问题所困扰，但他表示自己希望留在诺坎普证明自己的价值。

巴萨的传奇球星里瓦尔多建议巴萨不要放走阿图尔，这位2002年世界杯冠军认为自己的同胞能够在现有环境中茁壮成长。

里瓦尔多表示:“这个夏天有很多关于巴塞罗那的转会谣言，一些媒体最近提到阿图尔可能会离开。我相信这只是说说而已，我希望阿图尔能够在俱乐部呆很多年。”

“他在巴萨还没踢满两个赛季，他有着和哈维相似的踢球风格，在他年仅23岁的时候就卖掉他，这一点毫无意义。”

“此外，阿图尔和内马尔关系很好，卖掉这名年轻球员可能会降低巴萨带回内马尔的机会。”