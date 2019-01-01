羡慕阿贾克斯赛前休整一周 波切蒂诺：不公平

在对热刺的第一回合比赛之前，荷兰俱乐部将能得到整整一周的休息，而阿根廷人则为此大呼犯规。

波切蒂诺认为，推迟荷甲比赛日使得阿贾克斯在欧冠半决赛中对托特纳姆有了不公平的优势。

阿贾克斯原本计划在周日迎战德格拉夫沙普，但随后却震惊地淘汰了尤文图斯预定了他们的欧冠半决赛之旅。

荷甲联赛规定，球队必须在两场比赛之间有整整两天的休息时间，而他们对热刺的第一回合比赛将在周二举行，因此荷兰足协官员称对德格拉夫沙普的比赛必须重新安排。

然而，由于荷兰国定假日的关系，将比赛改期至周五或周六是不可能的，所以荷甲决定推迟整个比赛日。

原本计划于5月12日周日结束的荷甲赛季现在将于5月15日结束，那原本在本周日进行的比赛将推迟至5月15日举行。

这样安排的结果使得阿贾克斯在最近一场对维特斯的比赛到他们在伦敦对托特纳姆的第一回合的比赛之间有了一周的休息时间，而热刺却还将在周六迎战西汉姆联。

尽管波切蒂诺相信英超已经在努力缓解俱乐部的困境，但他仍然觉得阿贾克斯在两场比赛之间还有整整一周的休息时间让他很难接受。

波切蒂诺说:“这很难。我明白在这种情况下，每个人都有自己的观点。”

“我很清楚英超和英足总一直在努力帮助球队。”

“的确，英超联赛和荷兰联赛很不一样，事实或现实是他们不会在周末有比赛。我认为这不公平。”

托特纳姆目前正处于一场艰难的争四战斗中，因此并不能承担在两场比赛之间轮换阵容的风险。

热刺目前在英超联赛中排名第三，领先第四名切尔西3分，领先第五名阿森纳4分，三支球队接下去都还有三场比赛需要完成。

由于西汉姆、伯恩茅斯和埃弗顿是热刺的最后三支球队，所以热刺在联赛中不能有任何失误，同时还要与荷兰俱乐部打一场艰难的比赛——阿贾克斯已经成功地击败了皇家马德里和尤文图斯。

热刺也可以通过赢得明年的冠军联赛来确保自己的位置，但是波切蒂诺不太可能把欧冠的机会留给这一方式。