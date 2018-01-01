羡慕蓝军队友 吉鲁：梦想拿到英超冠军

法国中锋吉鲁自今年一月份加盟切尔西后，已经再次夺得了一座足总杯冠军，但是他仍然没有放弃夺得英超冠军的梦想，这份渴望甚至超过了夺得欧冠冠军。

法国中锋吉鲁在效力阿森纳期间曾多次获得足总杯冠军，今年一月份加盟切尔西后，随蓝军再一次拿到足总杯冠军。他在今年夏天跟随德尚将世界杯冠军从俄罗斯带回了法国，然而他仍然还有未完成的冠军梦想，那就是夺得英超联赛冠军，甚至比夺得欧冠冠军奖杯的愿望还要强烈。

32岁的吉鲁接受《卫报》采访时说：“如果效力小俱乐部，我可以每周都有出场的机会，但是我宁愿效力一家大俱乐部，因为我仍然有想要完成的目标。”

“作为足球运动员，获得一座英超冠军是我最后一个梦想，或许比获得欧冠冠军的愿望还要强烈，因为我知道在这个联赛捧起英超冠军有多么困难。”

“我有些队友已经拿到过英超冠军了，对他们我有些嫉妒，我希望完成这个梦想。”

“当然，我们这个赛季输给了狼队，但是我们也击败了曼城，所以不要指望我现在就放弃联赛冠军的梦想，我不希望职业生涯留下任何遗憾。”

吉鲁在今年一月份以1800万英镑身价从阿森纳转会到斯坦福桥，在酋长球场效力期间，他最接近联赛冠军的一次是2016年的联赛第二名。

自加盟切尔西以后，法国人在36次出场中打入10粒进球。在切尔西周中2比2战平维迪奥顿的欧联杯赛事中，吉鲁用一记精彩的任意球破门帮助球队最后时刻扳平比分。