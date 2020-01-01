羡慕欣赏 索帅大赞利物浦和克洛普值得尊重

这名挪威人在安菲尔德的一场大战之前对红军主教练充满了赞扬。

索尔斯克亚希望能够复制利物浦主帅克洛普的成功，他说曼联的死敌应该得到尊重。

曼联是本赛季唯一一支在英超从利物浦身上取得分数的球队，他们在10月1-1战平了利物浦。索尔斯克亚很欣赏克洛普在安菲尔德的5个赛季所取得的成就。

“他是一个优秀的教练，他做了一份优秀的工作。”索尔斯克亚告诉曼联官网：“他做了一项重建工作，几乎是从零开始的。”

“我们已经开始了一些事情，我们想回到联赛的挑战中去。他们现在正在挑战联赛，做得很好。”

“他也是个很好的人。他是个好教练，当然，我们尊重他们。他们用自己的成绩和表现证明，他们确实值得尊重。”

“我认为我们已经在比赛中向他们展示了我们在这里准备得很好。”

第五名的曼联以27分的劣势落后于利物浦，并且在过去四次作客安菲尔德没有获胜。

“作为一名主教练，我曾经两次站在利物浦的对面，我们有不同的方式去接近它。”他说：“去那里，用一种好的方式拥有自信、勇气和傲气。去那里，相信你自己。处理好球迷，处理好你的队友。”

“铲球将会满天飞——这是一场德比战。只要赢得你个人的战斗并在比赛中保持情绪。控制你自己，踢比赛就好。”