羞辱曼联心情好 克洛普盛赞球队：近乎完美

在主场3-1羞辱了死敌曼联之后，利物浦主帅克洛普盛赞了球队，他表示这是自己执教红军以来球队表现最好的其中一次。

克洛普表示利物浦球员们在3-1击败曼联的比赛中表现完美，是自己执教红军以来发挥最好的其中一场比赛。

红军凭借马内的进球和沙奇里的梅开二度顺利在主场羞辱了死敌，射门次数比高达36比6，继续保持赛季不败开局，克洛普对于这样的表现感到非常满意。

“这是一个美妙的开局，是我执教球队以来最好的表现之一。”克洛普说道。“前半小时我们表现非常好，虽然只进了一个球，但我想没有人会期望我们对曼联进四五个。”

“球队的踢法很完美，我们把球传进了正确的区域，不断打对手身后。但在之后半小时，我们有点失去了方向，并让对方扳平了比分，那个时候比赛更加开放。”

“慢慢的，我们找回了节奏，沙奇里杀死了比赛，我们配得上这场胜利。你需要一点点运气，两个进球都是折射入网，但你需要这些东西，第一个进球很漂亮，传球、停球和射门都超级棒，一个几乎完美的夜晚。”

周六，曼城3-1击败了埃弗顿，暂时反超了利物浦，但克洛普表示他们完全没有在想积分榜的事情。

“我们完全无视了这一点，我们并没有在想积分榜的事情。”克洛普说道。“但我们不傻，我们知道形势如何。”

“我们真的没有谈过这件事，曼城赢球后我也不会跑去问球员们有没有看曼城的比赛。我们专注于自己，我们会看看最终结果如何。”

“目前，我们非常尊重他们，他们也尊重我们，1月我们会再次碰面，到时候我们会在考虑曼城的事情。”