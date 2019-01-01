美颜超凶 前曼城主帅：科斯塔是另一种动物

斯图亚特·皮尔斯认为西汉姆应该签下前切尔西前锋迭戈·科斯塔。

这位前铁锤帮的后卫和教练说，西班牙人与最近离开的阿瑙托维奇是“不同的动物”，得到他将使俱乐部进入下一个阶段。

科斯塔在马德里竞技的表现低于平均水平后，被传将重返英超。

这位30岁的球员自2018年1月离开切尔西以来，仅打入5粒联赛进球，今年4月因辱骂裁判被禁赛8场。

今年夏天，包括西汉姆、埃弗顿和狼队在内的许多英格兰俱乐部都与科斯塔联系在一起，而他也被认为是曼联的适合人选。

皮尔斯说，这位顽劣的前锋“对英超的任何俱乐部来说都是一笔巨大的财富”，但他相信他可以在伦敦体育场发挥巨大的影响力。

皮尔斯在周一的布拉希尔体育早餐会节目上说:“我会把他买下来。他对英超的任何俱乐部来说都是一笔巨大的财富，也许除了前两名之外——但我仍然认为他可以在那里做一份工作。我一直是他的忠实粉丝。他在切尔西是不可思议的，他出色地领导着球队。如果西汉姆得到他，或者埃弗顿，他们会对他有不同的期待。科斯塔和阿瑙托维奇看似相同，实则有天渊之别，我认为科斯塔是一个更好的球员。”

“阿瑙只是在莫耶斯把他推到前场并把他变成中锋之后才真正发挥作用的，我想他仍然在为稳定性而努力，并争取更好的临门一脚。”

“科斯塔完全是另一种动物。他的护球能力很好，进球纪录也很好。人们不想和他比赛。”